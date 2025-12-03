پخش زنده
فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت نان و ساماندهی بازار، از اجرای برنامههای منسجم برای بهبود وضعیت آرد و نان در شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نشست کارگروه آرد و نان شهرستان خاتم به ریاست زارع فرماندار شهرستان و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت نان، تقویت نظارتها و ساماندهی روند توزیع آرد در شهرستان بود.
زارع در این نشست با تأکید بر لزوم منسجمتر شدن طرحهای نظارتی و بازدیدهای میدانی، گفت: بهبود کیفیت نان باید با نظارت هدفمند و برنامهریزیشده دنبال شود تا رضایتمندی مردم و ثبات بازار تأمین شود.
وی با اشاره به نقش جهاد کشاورزی بهعنوان متولی اصلی کارگروه، افزود: مدیریت جهاد کشاورزی باید با برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و مؤثر بر نانواییها داشته باشد تا نان باکیفیت در دسترس مردم قرار گیرد.
در این نشست، مجموعهای از تصمیمات اجرایی برای ساماندهی وضعیت نانواییها شامل برگزاری نشست با نانواییهای دولتی،انجام بازدیدها و نظارت مستمر، تعیین زمان فعالیت و پخت نانواییهای هر محله، ساماندهی روند توزیع آرد و رسیدگی به تخلفات احتمالی ارائه شد.
زارع همچنین از تأمین سه دستگاه موتور برق برای نانواییهای شهرستان خبر داد و افزود: تخصیص این تجهیزات براساس نیازسنجی، ارزیابی عملکرد و میزان تعهد نانواییها انجام خواهد شد.
فرماندار خاتم با تأکید بر نقش همه دستگاههای عضو کارگروه، گفت: ضروری است دستگاهها با انسجام بیشتر عمل کنند و تا پایان ماه گزارش جامع فعالیتها، بازدیدها و نتایج اقدامات ارائه شود.
وی در پایان به همکاری انجمن حمایت از زندانیان برای توسعه زیرساخت نانوایی جدید اشاره کرد و افزود: در صورت تأمین تجهیزات مورد نیاز، احداث نانوایی جدید با کیفیت مطلوب در دستور کار قرار خواهد گرفت.