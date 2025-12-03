پخش زنده
تالارهای بورس کالای ایران امروز چهارشنبه ۱۲ آذر میزبان عرضه ۶۶۸ هزار و ۱۷۳ تن انواع محصول است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، امروز در تالار صادراتی بورس کالا که بیشترین عرضههای اخیر را به خود اختصاص داده، قرار است ۵۳۲ هزار و ۵۴ تن محصول شامل ۲۴۸ هزار و ۲۴ تن سیمان، ۱۱۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۱۰۷ هزار تن کلینکر، ۵۳ هزار و ۳۰ تن قیر، ۱۰ هزار تن فولاد و ۴ هزار تن مس روی تابلو برود.
در تالار صنعتی نیز ۸۹ هزار و ۹۷۹ تن محصول شامل ۸۹ هزار و ۳۵۹ تن فولاد و ۶۲۰ تن مس آماده فروش هستند.
امروز در تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ۳۰ هزار و ۱۵۱ تن محصول شامل ۲۱ هزار و ۷۷۴ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار تن گوگرد، ۲ هزار و ۷۰۰ تن قیر، یک هزار و ۶۵۳ تن مواد پلیمری و ۲۴ تن عایق رطوبتی عرضه میشود.
در تالار فرعی نیز ۱۲ هزار و ۴۱۶ تن محصول شامل فولاد، مواد شیمیایی، ضایعات، مقاطع برنجی و منیزیم عرضه میشود.۳ هزار و ۵۷۳ تن مواد شیمیایی روی تابلوی تالار حراج باز میرود.