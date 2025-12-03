دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی خطاب به دکتر قالیباف رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش تمدنی قانون‌گذاری، خواستار تقویت پیوند نهاد علم و نهاد سیاست شد و تصریح کرد: این شورا آمادگی دارد در مسیر تدوین قوانین دقیق و امیدآفرین، همکاری نزدیک با مجلس داشته باشد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

و امرهم شوری بینهم



برادر ارجمند، مجاهد و راهبردی، جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف؛

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

نمایندگان شریف، فرهیخته و وکلای بصیر ملت بزرگ ایران



سلام علیکم و رحمة الله؛



دهم آذرماه، که در صحیفه افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی به نام تابناک آیت‌الله شهید سید حسن مدرس مزیّن گشته، فراتر از یک مناسبت تقویمی، تذکاری ابدی بر یک مکتب متعالی در حکمرانی است؛ مکتبی که در آن، کرسی قانون‌گذاری، نه ابزار قدرت‌طلبی، بلکه تجلی‌گاه حکمت عملی، مظهر عقلانیت انقلابی و دژ صیانت از عزت ملی است. شهید مدرس، آن فقیه بیدارگر، به ما آموخت که مجلس تراز انقلاب، مجلسی است که با تلفیق شجاعت دینی و تدبیر عقلانی، بن‌بست‌ها را می‌شکند و افق‌های نوین را به روی ملت می‌گشاید.



بی‌شک در هندسه حکمرانی اسلامی، مجلس شورای اسلامی تنها یک نهاد تقنینی نیست؛ بلکه به تعبیر دقیق امام راحل(ره)، عصاره فضیلت ملت است. جایگاهی که اگر بر مدار حکمت و عدالت حرکت کند، به مثابه عقل منفصل نظام عمل کرده و با ریل‌گذاری دقیق، قوای اجرایی و قضایی را در مسیر صلاح و فلاح هدایت می‌کند. این شأن والا و منحصر‌به‌فرد که مجلس را حقیقتاً در رأس امور قرار داده، مستلزم نگاهی جامع‌نگر و تمدنی به مقوله قانون است؛ قانونی که نه صرفاً مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها، بلکه نرم‌افزار اداره جامعه و ضامن تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی باشد.



همسنگران گران‌قدر؛امروز مجلس شورای اسلامی در حالی بار سنگین امانت را بر دوش دارد که کارنامه آن مشحون از تلاش‌های مجاهدانه در مسیر استیفای حقوق ملت و ریل‌گذاری برای پیشرفت کشور است. با این حال، اقتضائات گام دوم انقلاب و پیچیدگی‌های روزافزون مسائل کشور، ایجاب می‌کند که با نگاهی رو به جلو و کمال‌گرا، به سوی قله‌های کارآمدی حرکت کنیم.

بی‌تردید، استمرار این مسیر درخشان و ارتقای بیش از پیش ضریب نفوذ قوانین در زیست‌بوم جامعه، نیازمند تعمیق پیوند میان نهاد علم و نهاد سیاست است. تجارب ارزنده جهانی و دانش حکمرانی نوین نشان می‌دهد که گذار به سمت قانون‌گذاری حکمت‌بنیان و شواهد‌محور، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و تضمین سعادت عمومی است. بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نخبگانی حوزه و دانشگاه و بازوهای مشورتی تخصصی، می‌تواند قوانین مصوب را از استحکام منطقی به نفوذ کلام اجتماعی و پایایی تمدنی برساند.



ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن شهید والامقام و تبریک صمیمانه این روز بزرگ به حضرت‌عالی و یکایک نمایندگان محترم، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل مجلس به عنوان تنها مرجع قانون‌گذاری کشور، آمادگی کامل شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان قرارگاه فرماندهی علم و فرهنگ، برای پشتیبانی علمی و تعامل هم‌افزا با خانه ملت اعلام می‌دارم.



باور عمیق ما این است که اسناد بالادستی، سیاست‌های کلان جامع علمی و فرهنگی که حاصل خرد جمعی نخبگان کشور است، تنها زمانی در رگ‌های حیاتی جامعه جاری می‌شوند که به دست توانمند نمایندگان ملت در هندسه تقنینی مجلس و در بستر برنامه هفتم پیشرفت، با ظرافت‌های حقوقی و رعایت پیوست‌های دقیق فرهنگی و اجتماعی، به قوانینی گره‌گشا، شفاف و امیدآفرین تبدیل گردند.



از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و تمامی نمایندگان خدوم را در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، بسط عدالت و خدمت صادقانه به مردم شریف ایران، تحت زعامت داهیانه رهبر حکیم انقلاب (مدظله‌العالی) مسئلت دارم.



من الله التوفیق و علیه التکلان