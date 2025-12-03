شرکت آبفای استان یزد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد افزایش موقت کلر در شبکه آب بخ و گاریزات برطرف شده و نتایج آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی، سلامت کامل آب شرب منطقه را تأیید می‌کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شرکت آبفای استان یزد در اطلاعیه‌ای خطاب به اهالی بخش گاریزات و کهدوییه اعلام کرد: افزایش موقت میزان کلر در شبکه توزیع آب منطقه که طی روز‌های گذشته گزارش شده بود، برطرف شده و در حال حاضر کیفیت آب شرب در شرایط کاملاً استاندارد قرار دارد.

خاموش شدن یکی از چاه‌های مجتمع بخ و گاریزات و خرابی دستگاه تزریق آب ژاول، علت اصلی افزایش موقت کلر آزاد در شبکه بوده است.

با این حال، بنا بر اعلام آبفا، با تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های فنی، اقدامات اصلاحی زیر انجام گرفت:

راه‌اندازی دوباره چاه و بازگشت آن به مدار برای تنظیم میزان کلر

تخلیه آب با کلر بالا از شبکه توزیع

نمونه‌برداری گسترده از چاه‌ها، مخازن و نقاط مختلف شبکه

انجام آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی توسط آزمایشگاه آب و فاضلاب استان

نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان کلر آزاد باقیمانده در شبکه در حد استاندارد قرار داشته و کیفیت آب شرب از نظر بهداشتی کاملاً تأیید شده است.

آبفای یزد ضمن قدردانی از همراهی و صبوری اهالی بخش گاریزات و کهدوییه تأکید کرده است که هیچ‌گونه نگرانی درباره سلامت آب وجود نداشته و وضعیت شبکه در شرایط مطلوب قرار دارد.