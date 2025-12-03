پخش زنده
تیمهای عملیاتی ایران، بلاروس و ازبکستان با همکاری همدیگر عملیات تاکتیکی مقابله با تروریسم را در رزمایش مشترک ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده رزمایش تاکتیکی رزمایش مشترک ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ امروز با اعلام این خبر گفت: این رزمایش فرصتی برای تبادل تجربیات عملیاتی و ارتقای هماهنگی یگانهای نیروهای شرکت کننده در این رزمایش است.
سردار سرتیپ دوم پاسدار نوشاد آبداری اظهار کرد: هدف ما در اجرای این رزمایش ایجاد بازدارندگی و امنیت پایدار در منطقه است.
فرمانده رزمایش تاکتیکی، رزمایش ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ ادامه داد: امروز عملیات تاکتیکی به طور صامت برگزار و فردا رزمایش اصلی به صورت واقعی و با مهمات جنگی اجرا میشود.
سردار آبداری با اشاره به سناریو و نحوه اجرای عملیات تاکتیکی این رزمایش ادامه داد: در گام نخست این رزمایش تیمهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دشمن را رصد و شناسایی و پایش و عملیات پهپادی انجام میدهد.
وی یادآور شد: سپس تیم احتیاط، پیگیری و تعقیب دشمن را انجام و امنیت جدا مرزی را برقرار میکند و بعد پایش هوایی توسط تیمهای بالگرد و از بین بردن دشمن انجام میشود.
فرمانده رزمایش تاکتیکی، رزمایش ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ گفت: در گام دوم، تیم ایران با تیم بلاروس یک کار مشترک برای آزادسازی گروگانها از دست دشمن انجام میدهند و آنان را دستگیر یا از بین میبرند.
سردار آبداری ادامه داد: در گام سوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تیم ازبکستان کار مشترکی برای پاکسازی منطقه و ایجاد امنیت پایدار انجام میدهد.
وی با تاکید بر آمادگی همه جانبه یگانها برای مقابله با تهدیدات نوظهور اظهار کرد: نیروهای شرکت کننده در این رزمایش با روحیه جهادی و توان نظامی خود آماده اجرای ماموریتهای محوله هستند.