تیم‌های عملیاتی ایران، بلاروس و ازبکستان با همکاری همدیگر عملیات تاکتیکی مقابله با تروریسم را در رزمایش مشترک ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ آغاز کردند.

عملیات تاکتیکی عملیاتی ایران، بلاروس و ازبکستان در رزمایش سهند ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده رزمایش تاکتیکی رزمایش مشترک ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ امروز با اعلام این خبر گفت: این رزمایش فرصتی برای تبادل تجربیات عملیاتی و ارتقای هماهنگی یگان‌های نیرو‌های شرکت کننده در این رزمایش است.

سردار سرتیپ دوم پاسدار نوشاد آبداری اظهار کرد: هدف ما در اجرای این رزمایش ایجاد بازدارندگی و امنیت پایدار در منطقه است.

فرمانده رزمایش تاکتیکی، رزمایش ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ ادامه داد: امروز عملیات تاکتیکی به طور صامت برگزار و فردا رزمایش اصلی به صورت واقعی و با مهمات جنگی اجرا می‌شود.

سردار آبداری با اشاره به سناریو و نحوه اجرای عملیات تاکتیکی این رزمایش ادامه داد: در گام نخست این رزمایش تیم‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دشمن را رصد و شناسایی و پایش و عملیات پهپادی انجام می‌دهد.

وی یادآور شد: سپس تیم احتیاط، پیگیری و تعقیب دشمن را انجام و امنیت جدا مرزی را برقرار می‌کند و بعد پایش هوایی توسط تیم‌های بالگرد و از بین بردن دشمن انجام می‌شود.

فرمانده رزمایش تاکتیکی، رزمایش ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ گفت: در گام دوم، تیم ایران با تیم بلاروس یک کار مشترک برای آزادسازی گروگان‌ها از دست دشمن انجام می‌دهند و آنان را دستگیر یا از بین می‌برند.

سردار آبداری ادامه داد: در گام سوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تیم ازبکستان کار مشترکی برای پاکسازی منطقه و ایجاد امنیت پایدار انجام می‌دهد.

وی با تاکید بر آمادگی همه جانبه یگان‌ها برای مقابله با تهدیدات نوظهور اظهار کرد: نیرو‌های شرکت کننده در این رزمایش با روحیه جهادی و توان نظامی خود آماده اجرای ماموریت‌های محوله هستند.