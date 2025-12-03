امامی یگانه استاندار اردبیل در دیدار با معاونان وزیر راه و شهرسازی در تهران با اشاره به اهمیت پروژه راه آهن در توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی، راه‌اندازی این طرح را یک مطالبه مهم دانست و بر تکمیل آن در زمان تعیین‌شده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور در دیدار با استاندار اردبیل گفت: بخش باقی‌مانده پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه، شامل یک پل و یک تونل در ماه‌های آینده سال جاری به پایان خواهد رسید تا شرایط برای بهره‌برداری قطعی فراهم شود.

هوشنگ بازوند با ارائه گزارشی از پیشرفت کار، اظهار کرد: پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه به‌عنوان یکی از طرح‌های ملی و استراتژیک کشور در مراحل پایانی قرار دارد و تاکنون ۹۸درصد زیرسازی و ۹۰درصد روسازی آن تکمیل شده است.

وی افزود: همچنین بخش باقی‌مانده مسیر شامل یک پل و یک تونل در ماه‌های آینده سال جاری به پایان خواهد رسید تا شرایط برای بهره‌برداری قطعی فراهم شود.

استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه کریدور‌های حمل‌ونقلی، بر ضرورت تکمیل آن طبق برنامه زمانی تأکید کرد و گفت: با راه‌اندازی راه‌آهن اردبیل - میانه، آرزوی دیرینه مردم استان برای اتصال به شبکه ریلی کشور محقق خواهد شد.

گفتنی است این نشست، سومین جلسه استاندار اردبیل طی یک روز با معاونان مختلف وزیر راه و شهرسازی در تهران بوده و نشان‌دهنده اراده جدی دولت در سطح ملی و عزم مدیریت استان برای بهره‌برداری از پروژه مهم ملی راه‌آهن اردبیل- میانه است تا استان پس از سال‌ها انتظار، به شبکه ریلی کشور متصل شود.