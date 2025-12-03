مجموعه فرهنگی-تاریخی فردوسی با هدف حفاظت و مدیریت تخصصی و منسجم و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، به صورت هیئت امنایی اداره خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با اشاره به مصوبات شورای استانی احیای توس، اظهار کرد: اولویت نخست، تصویب طرح تفصیلی و استقرار شهرداری منطقه تاریخی توس است تا مدیریت این منطقه تاریخی به شکل متمرکز، مستقل و کارآمد انجام شود.

سیدجواد موسوی افزود: تشکیل هیئت اجرایی در سطح استان نیز تصویب شد و همه دستگاه‌های فرهنگی موظف هستند برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با شاهنامه، نقالی و فعالیت‌های فرهنگی را مستند و برای اجرا ارائه دهند.

او با اشاره به برنامه‌های فرهنگی در روز بزرگداشت فردوسی تصریح کرد: به مناسبت سالگرد ورود رهبر معظم انقلاب به مجموعه فرهنگی-تاریخی فردوسی و روز فردوسی در سال آینده، برنامه ویژه‌ای با محوریت شاهنامه و نقالی برگزار خواهد شد تا این مناسبت مهم با تأکید بر آموزش و فرهنگ به نسل جوان منتقل شود.

موسوی در مورد توسعه منطقه تاریخی توس هم گفت: طرح تفصیلی توس باید سریع اجرا شود و توسعه گردشگری و منطقه تاریخی با هماهنگی کامل جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط پیش رود تا حفظ میراث فرهنگی، محیط زیست و کشاورزی تضمین شود.

او ادامه داد: این مصوبات مسیر اجرایی احیای توس را مشخص می‌کند و همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت، پیگیری و اجرای دقیق آن هستند.

۱۹ تیرماه ۷۵، سالروز بازدید رهبر معظم انقلاب از مجموعه فرهنگی-تاریخی آرامگاه فردوسی است.