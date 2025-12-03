مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از آماده شدن ۱۰۴ فرصت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری استان برای ارائه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مرتضی صفری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: این طرح‌های سرمایه گذاری در مبادی اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در اختیار عموم قرار گرفته است.

او همچنین از آماده شدن بیش از ۲۰ تفاهم نامه برای عقد قرارداد در این زمینه خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به این که هم اکنون بیش از ۵۵ طرح سرمایه گذاری در حوزه گردشگری با اعتبار بیش از در ۱۰ همت در حال انجام است افزود: ۴ مورد از این طرح‌ها را اجرای هتل‌های ۵ ستاره تشکیل می‌دهند.

مرتضی صفری خاطرنشان کرد: هتل ۵ ستاره ماکو آماده بهره برداری است، هتل ۵ ستاره خوی در بهمن ماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد و هتل ۵ ستاره مهاباد نیز کلنگ زنی شده و در حال انجام می‌باشد.

او اضافه کرد: دو هتل ۵ ستاره نیز در شهرستان ارومیه در حال طی فرایند اخذ موافقت نامه اصولی هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی تاکید کرد:حوزه سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان حوزه‌ای سودآور و جذاب است که از همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این بخش دعوت به عمل می‌آید.