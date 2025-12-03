به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ محمود درویشی فرماندار بویین میاندشت در نشست شورای انرژی گفت:یک نیروگاه سه مگاواتی که موافقتنامه آن صادر و محل اجرا هم مشخص شده است را شرکت توسعه عمران شهرستان و دیگری هم در قالب ۶۰۰ نیروگاه ۵ کیلواتی، اما به صورت تجمیعی برای مدد جویان کمیته امداد امام خمینی راه اندازی می‌شود.

مجتبی یادگاری مدیر امور برق بویین میاندشت نیزگفت: ظرفیت راه اندازی نیروگاه خورشیدی در روستا‌های ده رجب، آرتیجان وقائم آباد تکمیل شده است و دراین روستا‌ها دیگر مجوز صادر نمی‌شود، بنابراین بهتر است اگر از این روستا‌ها متقاضی وجود دارد، در دو طرح ۳ مگاواتی مشارکت کنند.