همزمان با سرد شدن هوا و افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا، مدارس شهرستان میبد برنامه‌های پیشگیرانه‌ای را برای محافظت از دانش‌آموزان اجرا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، حکیمه باغستانی مربی بهداشت آموزشگاه مهر و خرد ایران زمین، با اشاره به اینکه محیط مدرسه محل تجمع افراد است، گفت: دانش‌آموزان باید برای پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزا، نکات بهداشتی را به‌طور جدی رعایت کنند.

وی استفاده از ماسک، شست‌وشوی دست‌ها با آب سرد، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از وسایل شخصی را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد و افزود: در صورت مشاهده علائمی مانند تب و لرز، اسهال و استفراغ، دانش‌آموزان باید در خانه استراحت کنند تا زنجیره انتقال بیماری در مدرسه قطع شود.

دکتر سیدمسلم نبوی‌نژاد متخصص بیماری‌های عفونی بیمارستان امام جعفر صادق (ع)، نیز با تأکید بر شدت واگیرداری آنفلوآنزا اظهار کرد: این بیماری معمولاً با تب ناگهانی، سرفه، گلودرد و بدن‌درد بروز می‌کند و چون یک بیماری ویروسی است، اغلب با استراحت و مصرف دارو‌های تب‌بر و مسکن بهبود می‌یابد.

وی با هشدار نسبت به مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک گفت: آنتی‌بیوتیک در درمان آنفلوآنزا نقشی ندارد و خانواده‌ها باید از استفاده بی‌رویه آن پرهیز کنند.

نبوی‌نژاد رعایت ماسک، فاصله اجتماعی و بهداشت دست در مکان‌های شلوغ را برای پیشگیری ضروری دانست و افزود: دانش‌آموزان دارای علائم سرماخوردگی باید حتماً در منزل استراحت کنند تا روند انتقال بیماری کاهش یابد. در صورت تب شدید یا تنگی نفس نیز مراجعه به متخصص ضروری است.

وی، همچنین تأکید کرد که دانش‌آموزان سالم طبق روال معمول می‌توانند فعالیت‌های روزانه و ورزشی خود را ادامه دهند، اما حضور دانش‌آموزان بیمار در مدرسه برای جلوگیری از عقب‌ماندگی تحصیلی، اقدامی خطرناک و قابل پرهیز است.