پخش زنده
امروز: -
مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا همزمان با هشدار نسبت به اینکه قاره سبز تحتتاثیر سیاستهای قلدرمآبانه ترامپ با خطر «فروپاشی» مواجه است، گفت: اگر اروپا میخواهد نقش رهبری در ژئوپلیتیک جهانی ایفا کند، باید متحد شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خبرگزاری افه، این سیاستمدار و دیپلمات اسپانیایی در جریان سخنرانی در نمایشگاه بینالمللی کتاب گوادالاخارا (Guadalajara) در غرب مکزیک اظهار داشت: در مواجهه با نگرش قلدرمآبانه ترامپ، اگر ما اروپاییها میخواهیم نفوذی داشته باشیم، باید متحدتر باشیم. نمیدانم که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا برعکس، اینکه به جای ایجاد همبستگی، اتحاد و ارائه یک جبهه مشترک در برابر او و بقیه جهان، او بیشتر باعث فروپاشی ما شود.
بورل تصریح کرد: قاره اروپا بین کشورهایی که با ترامپ همراه بودهاند، مانند ایتالیا و مجارستان، و کشورهای دیگری همچون اسپانیا که از پیروی از دستورالعملهای او در مورد افزایش هزینههای نظامی خودداری کردهاند، تقسیم شده است.
وی خاطرنشان کرد: نه ترامپ و نه «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه، اتحادیه اروپا را دوست ندارند و سازوکارهای وحدت بین این کشورها را دست کم گرفتهاند، زیرا علاقهای به مذاکره با قدرتمندترین کشورها در یک واحد خاص ندارند.
بورل تأکید کرد: «آنها وحدت اروپا را دست کم میگیرند و نادیده میگیرند، فقط به این دلیل که راحتتر و سودآورتر است که فقط با قدرتمندترین کشورها صحبت کنند، و دیگران نیز از آنها پیروی خواهند کرد، و اگر این کار را نکنند، برای آنها بسیار بدتر خواهد بود.»
«خوسه میگل اینسولزا» دبیرکل سابق سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) نیز تأکيد کرد که با ناتوانی فزاینده رئیسجمهوری آمریکا از دخالت در درگیریهای اروپا، او به طور فزآینده ای به دنبال مداخله در کشورهای آمریکای لاتین خواهد بود، چنان که در مورد مکزیک و ونزوئلا اتفاق افتاده است.
این مقام آمریکای لاتین خاطرنشان کرد: ظهور ترامپ در سیاست بینالملل و درگیریهای بین روسیه و اوکراین و اسرائیل و فلسطین، چشمانداز ژئوپلیتیک جهان را به طرز نگرانکنندهای تغییر داده است.
این دیپلمات شیلیایی اظهار داشت: ما در اوضاعی هستیم که تعداد درگیریها در جهان بسیار زیاد است، اما ناتوانی در حل آنها نیز بسیار قابل توجه است. همه ما به خوبی میدانیم که از سیستم بینالمللی برخورداریم که برای حل مسائل به همکاری نیاز دارد و این همکاری اتفاق نمیافتد.
وی افزود: ایده چندجانبهگرایی به حاشیه رانده شده است، زیرا مذاکرات در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد درگیریهای جدی اکنون به گروه کوچکی از کشورها محدود شده است.
وی گفت: این بسیار مهم است؛ از دست دادن آنچه که هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقهای از اهمیت برخوردار بود: قدرت چندجانبهگرایی.
اینسولزا تأکيد کرد: نکته تعجبآور در مورد این سناریوی جدید این است که آمریکا، کشوری که این سیستم چندجانبه را ترویج کرده بود، دیگر به آن اعتقادی ندارد.
نمایشگاه بینالمللی کتاب گوادالاخارا از ۲۸ فوریه تا ۷ دسامبر (۱۰ اسفند تا ۱۶ آذر)، میزبان برگزاری سه هزار رویداد برای انواع مخاطبان، ۸۰۰ نویسنده از ۳۴ کشور و ۲۰ زبان، و همچنین ۶۳۵ معرفی کتاب در ژانرها و مضامین مختلف خواهد بود که انتظار میرود حدود ۹۰۰ هزار نفر در آن شرکت کنند.