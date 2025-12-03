مدیرکل راه‌آهن زاگرس از ثبت حمل و بارگیری ۱۷ هزار و ۵۵۱ تن کالا در آبان ماه امسال در این پایانه ریلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروزفر با اشاره به بارگیری ۴ هزار و ۸۲۳ تن کالا در آبان ماه سال گذشته، گفت: این میزان در آبان ماه امسال با رشد ۲۶.۴ برابری به ۱۷ هزار و ۵۵۱ تن افزایش یافته است.

وی افزود: تعداد واگن‌های بارگیری‌شده در آبانماه سال ۱۴۰۳، ۶۳ رام بوده که این عدد در آبانماه امسال به ۲۷۶رام رسیده و رشد ۳۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راه‌آهن زاگرس همچنین اظهار داشت: تن‌کیلومتر خالص در آبانماه سال گذشته ۵۷ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۲۰۱ تن‌کیلومتر بوده که در آبانماه امسال با رشد ۲۵ درصدی به ۷۱ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۹۱۱ تن‌کیلومتر افزایش یافته است.

پیروزفر تصریح کرد: تن‌کیلومتر ناخالص در آبانماه سال گذشته ۱۰۲ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۴۷۲ تن‌کیلومتر ثبت شده بود که در مدت مشابه امسال با رشد ۱۹ درصدی به ۱۲۱ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۴۲۳ تن‌کیلومتر رسیده است.

وی با اشاره به شاخص تن‌کیلومتر مرزی گفت: این شاخص در آبانماه پارسال ۵۴ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۵۸۰ تن‌کیلومتر بوده که در ابانماه امسال با رشد ۲۸ درصدی به ۷۰ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۱۳۷ تن‌کیلومتر افزایش یافته است.

پیروزفر افزود: میزان تن‌کیلومتر مبدأ–مقصد در آبان ماه پارسال یک میلیون و ۱۹۱ هزار و ۹۰۶ تن‌کیلومتر بوده که امسال با رشد قابل توجه ۸۳۷ درصدی به ۱۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۳۹۲ تن‌کیلومتر رسیده است.

وی در پایان تصریح کرد: شاخص بهره‌وری لوکوموتیو در آبان ماه پارسال ۲۲۴ هزار و ۱۸۳ رام ثبت شده که در مدت مشابه امسال با رشد ۲۳ درصدی به ۲۷۵ هزار و ۷۶۴ رام ثبت شده و تعداد رام قطار در آبان ماه پارسال ۴۴۴ را م بوده که در این بازه زمانی با رشد ۲۳ درصدی به ۵۴۵ رام افزایش یافته است.