اجرای نخستین سیستم نوار نقاله در معدن شماره ۳ گل‌گهر، الگویی برای انتقال سریع مواد معدنی، افزایش سرعت عملیات و بهینه‌سازی فرآیندهای استخراج ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران (ایمپاسکو)، مدیرعامل ایمپاسکو در بازدید از معدن شماره ۳ گل‌گهر، بزرگ‌ترین معدن سنگ‌آهن خاورمیانه، در حضور مدیرعامل گهرزمین، درباره وضعیت عملیاتی، ظرفیت‌های استخراج و برنامه‌های توسعه‌ای این معدن گفت‌و‌گو کرد. ​

در این بازدید، روند فعالیت‌های جاری معدن، میزان تولید، طرحهای در دست اجرا، اقدامات ایمنی و بهره‌وری را تشریح و طرح حمل پیوسته مواد معدنی (IPCC) را به عنوان نخستین طرح نوار نقاله در معادن بزرگ ایران معرفی شد که عملیات اجرایی آن آغاز شده است. ​

مدیرعامل گهرزمین گفت: اینطرح با حمل مواد معدنی از طریق نوار نقاله، هزینه‌های حمل را کاهش می‌دهد، بهره‌وری انرژی و استخراج را افزایش می‌بخشد و آثار زیست‌محیطی تردد تراک‌ها را کم می‌کند، و با سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری داخلی و خارجی، الگویی برای معدنکاری اقتصادی و پایدار در سایر معادن خواهد بود. ​