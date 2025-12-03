معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت آذربایجان غربی از پیگیری روند اجرای دو مرز جدید سلماس و چالدران با کشور ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛اسد فرهمند در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی با اشاره به این که این استان با سه کشور مرز مشترک دارد که در قالب شش پایانه مرزی به شکل رسمی با این کشور‌ها تجارت می‌کنیم گفت: هم اکنون سه پایانه مرزی فعال سرو ارومیه، رازی خوی و بازرگان ماکو را با کشور ترکیه داریم.

او افزود: در جهت توسعه تجارت استان دو مرز جدید سلماس و چالدران نیز در حال بازگشایی هستند که روند اجرایی شدن آنها آغاز شده و فعالیت‌ها در حال انجام است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بازگشایی این دو مرز با کشور ترکیه موجب توسعه تجارت و تسهیل در تردد ترانزیت کالا‌ها به این کشور خواهد شد.

اسد فرهمند با تاکید بر این که کشور ترکیه یکی از شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است تصریح کرد: هدف گذاری انجام شده توسط دولت‌های هر دو طرف این است که تجارت این دو کشور تا مرز ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

او ادامه داد: از آذربایجان غربی به عنوان تنها گذرگاه زمینی با کشور ترکیه و دروازه اروپا، سالانه بالغ بر ۴ میلیارد دلار صادرات انجام می‌شود که بازگشایی این دو مرز جدید می‌تواند موجب افزایش صادرات به کشور ترکیه شود.