دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» گفت: موضوع حقوق ملت و آزادی‌های مشروع از ضرورت‌های زندگی انسان معاصر است و تحلیل این مباحث نیازمند تبیین دقیق مبانی فلسفی حق و آزادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین «عبدالحسین خسروپناه» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این همایش نخستین بخش سخنان خود را به تبارشناسی و هستی‌شناسی حق اختصاص داد و گفت: در مسئله حقوق و آزادی، باید مشخص شود آیا حق را بر مبنای اومانیسم و سوبژکتیویسم غربی تعریف می‌کنیم یا بر پایه رئالیسم توحیدی. به گفته وی، در تفکر غربی پس از عصر روشنگری، حق امری قراردادی و متکی بر اراده انسان است، در حالی که در نگاه اسلامی و در اندیشه رهبر انقلاب، حق ریشه در واقعیت هستی و عقل توحیدی دارد.

خسروپناه افزود: در نظام‌های غربی، حق تابع قدرت و رسانه است، اما در منظومه فکری رهبر انقلاب، حق تابع حقیقت و تکلیف است.

وی در بخش دوم سخنان خود، با اشاره به مفهوم آزادی مشروع، تصریح کرد: باید میان آزادی حیوانی و حریت عقلانی تفاوت قائل شد. قید «مشروع» در کنار آزادی، تفسیرکننده است نه محدودکننده؛ زیرا آزادی حقیقی در ساحت انسانی، همان آزادی مشروع است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با نقد رویکرد لیبرالیسم گفت: در لیبرالیسم، آزادی به معنای آزادی از هر قید حتی دین و ارزش‌های دینی است، در حالی که در اندیشه رهبر انقلاب، آزادی به معنای آزادی در چارچوب قانون الهی است. بر همین اساس، آزادی شامل رهایی از طاغوت بیرونی و درونی و نیز آزادی‌های اجتماعی نظیر حق انتخاب، حق نقد و حق مشارکت می‌شود.

وی درباره الگوی حکمرانی در این تفکر تأکید کرد: محصول این نگاه، «مردم‌سالاری دینی» است که رهبر انقلاب آن را حقیقتی واحد میان مردم‌سالاری و دیانت می‌دانند.

خسروپناه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مصادیق عملی حقوق ملت گفت: از جمله مصادیق این حقوق می‌توان به نظریه الگوی سوم زن، حق توسعه علمی، استقلال و پیشرفت علمی، و نیز حقوق مطرح‌شده در بیانیه گام دوم انقلاب شامل حق عدالت، مبارزه با فساد، امید به آینده و پیوند حق و تکلیف اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: این منظومه فکری، مبنایی کارآمد برای توسعه دیپلماسی حقوقی و علمی جمهوری اسلامی است. رهبر انقلاب نیز با انتقاد از تمدن غرب، بر ضرورت پاسخگویی آن نسبت به فروپاشی نهاد خانواده، تبدیل زن به کالا و حمایت از تروریسم دولتی تأکید داشته‌اند.