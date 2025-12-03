خانواده‌های علاقمند به شرکت در فصل جدید مسابقه «کودک‌شو»، می‌توانند با ارسال پیامک نسبت به ثبت‌نام اولیه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با آغاز مراحل پیش‌تولید فصل جدید مسابقه تلویزیونی «کودک‌شو»، از خانواده‌های علاقمند دعوت می‌شود برای حضور در این برنامه سرگرم‌کننده و خانوادگی، عدد یک را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۳۰ ارسال کنند.

مسابقه «کودک‌شو»، در فصل‌های گذشته با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شده و با رویکرد ایجاد فضایی شاد، صمیمی و رقابتی میان خانواده‌ها تولید می‌شود. زمان پخش فصل جدید این برنامه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.