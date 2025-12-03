به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار شهرستان دنا از فعال بودن همه طرح‌های عمرانی در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح‌ها در شهر‌ها و روستا‌های شهرستان دنا در حال اجرا است.

عباس رسولی با بیان اینکه هیچ طرح غیر فعال در شهرستان دنا نداریم افزود: طرح‌ها فعال در این شهرستان در حوزه‌های راهسازی، مدرسه سازی، آسفالت معابر شهری و روستایی، آب و فاضلاب، مخابرات، کشاورزی، بازآفرینی شهری، کتابخانه ها، شهرداری‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی نفت در حال اجرا است.

رسولی خوستار اطلاع رسانی طرح‌های فعال شهرستان از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی شد و اضافه کرد: معرفی طرح‌های فعال موجب دلگرمی مردم شده و از ناامیدی و دلسردی آنان جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه طرح اجرای تونل شماره ۲ مسیر یاسوج به سی سخت یکی از طرح‌های مهم شهرستان دنا در دو شیفت فعال است ادامه داد: تأمین منابع مالی این طرح نیز به‌طور کامل انجام شده و امسال به نسبت سال گذشته اعتبارات این تونل با پیگیری‌های استاندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ۵ برابر شده است.

فرماندار دنا از برگزاری جلسه ایی با حضور عوامل اجرایی شرکت مجری این تونل با استاندار و نماینده مردم در مجلس برای تسربع بخشی به طرح تونل شماره ۲ مسیر یاسوج به سی سخت خبر داد و گفت: در این جلسه راهکار‌ها برای سرعت بخشی به اجرای این طرح و همچنین تعیین تکلیف پل شهید نجفی ارائه شد.

بخشدار پاتاوه هم در این جلسه با اشاره به افزایش آتش سوزی‌ها در این بخش گفت: امسال تعداد آتش سوزی‌ها در عرصه‌های جنگلی و مرتعی در بخش پاتاوه ۱۷ مورد بوده که این تعداد نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است که در کمترین زمان ممکن کنترل شدند.

آرمان تقوایی نداشتن خودروی منابع طبیعی و کمبود دمنده را از جمله مشکلات بخش پاتاوه برای مهار آتش سوزی‌ها عنوان کرد و افزود: با توجه به گستردگی وسعت عرصه‌های جنگلی و مرتعی بخش پاتاوه ، نیاز است دو پایگاه آتش نشانی در روستای تمنک ایجاد شود تا در صورت بروز آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی نیرو‌ها سریع وارد عمل شده و از گسترش آتش جلوگیری و برای مهار به موقع آن اقدام شود.

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دنا در بخش پاتاوه، دهگردشی ماهانه مدیران برای پیگیری مشکلات مردم در بخش پاتاوه، دایر کردن نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش پاتاوه، ساماندهی دستگاه‌های حمل نقل زمستانه توسط راهداری برای فصل زمستان از مصوبات این نشست بود.