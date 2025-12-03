پخش زنده
سارا فلاحی از دستور ویژه وزیر جهاد کشاورزی برای استقرار ناوگان هوایی مهار آتشسوزی در جنگلهای زاگرس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیریهای انجام شده، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار باقیمانده سامانه گرمسیری نیز به صورت فوری پرداخت میشود تا گره از کار این طرح حیاتی باز شود.
وی با اشاره به دیدار روز گذشته خود با «غلامرضا نوری قزلجه» وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: در این دیدار مسائل و مطالبههای حوزههای کشاورزی، منابع طبیعی و جامعه عشایری استان ایلام به صورت دقیق بررسی و دستورات لازم برای رفع موانع صادر شد.
فلاحی با اشاره به جایگاه محوری ایلام در امنیت غذایی کشور و فشارهای ناشی از خشکسالی بر تولیدکنندگان، افزود: با توجه به پوشش گیاهی گسترده استان و خطرات ناشی از آتشسوزی جنگلها و مراتع، یکی از مصوبات مهم این دیدار، تقویت توان و ظرفیت مهار آتشسوزی در مناطق جنگلی زاگرس بود که بر این اساس مقرر شد نسبت به نوسازی و تقویت ناوگان خودرویی مورد نیاز استان اقدام شود.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کمک به جلوگیری از آتشسوزی در جنگلهای زاگرس، دستور استقرار ناوگان هوایی و بالگرد آبپاش در این منطقه را صادر کرد که این اقدام سرعت و دقت عملیاتهای حفاظت از مناطق جنگلی و مراتع استان را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
استان ایلام به دلیل برخورداری از ۶۴۱ هزار هکتار جنگل که حدود ۹۰ درصد آن را گونه بلوط تشکیل میدهد و ۷۸۴ هزار هکتار مرتع، یکی از مهمترین ذخیرهگاههای زیستی زاگرس محسوب میشود.
بافت جغرافیایی خشن و کوهستانی بودن این عرصهها، همواره عملیات مهار آتشسوزیهای فصلی را با دشواری مواجه کرده و استقرار «سامانه هوایی مهار آتش» و «بالگردهای آبپاش» را به یکی از مطالبات اصلی دوستداران محیط زیست و مسئولان استان تبدیل کرده است.