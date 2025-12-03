آغاز به کار نمایشگاه رنگ و رزین با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت
بیست و پنجمین نمایشگاه رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد، کامپوزیت و صنعت آبکاری با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت از امروز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما
، این رویداد صنعتی با حضور پروین نباتی سرپرست دفتر کل صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت، صدیف بیک زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران و رضا علی خان زاده رئیس سندیکای تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران و جمعی از فعالان و متخصصان این حوزه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح شد.
این نمایشگاه با هدف معرفی محصولات و خدمات جدید، توسعه روابط تجاری، برگزاری جلسات B۲B، تبادل دانش و فناوری، تقویت نشان تجاری و جایگاه شرکتها، توسعه بازارهای صادراتی، ارائه آخرین دستاوردها و فناوری ها، گسترش همکاریهای ملی و بین المللی برگزار شده است.
براساس این گزارش؛ در این دوره از نمایشگاه ۲۴۳ شرکت داخلی، ۶۰ شرکت خارجی و نمایندگیهای خارجی از کشورهای روسیه، قزاقزستان، تاجیکستان، افغانستان، عراق، عمان، قطر، امارات، عربستان و همچنین رایزنهای بازرگانی و نمایندگان برخی کشورهای آفریقایی حضور دارند و محصولات و دستاوردهای خود را در حوزه های رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد، کامپوزیت و صنعت آبکاری عرضه کرده اند.
گفتنی است؛ در ۴ روز برگزاری این نمایشگاه نشستها، سخنرانیها و کارگاههای تخصصی برگزار میشود و فرصت مناسبی برای هم اندیشی و تبادل دانش و فناوری میان صنعت و دانشگاه است.
بیست و پنجمین نمایشگاه رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد، کامپوزیت و صنعت آبکاری تا ۱۵ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران میزبان فعالان، صنعتگران و علاقمندان این صنعت است.