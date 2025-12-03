به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در حاشیه اجرای پویش درختکاری مقاومت و اقتدار کاشان با نام شهید محمد جواد اکبری از تهیه سه میلیون اصله نهال برای توزیع در هفته منابع طبیعی خبر داد.

محمدعلی کاظمی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: زراعت چوب، پوشش فضای سبز، تولید اکسیژن و کاهش گرد و غبار از جمله مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان نیز از کاشت ۲۳۰ هزار اصله نهال از آغاز اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۵ پویش درخت‌کاری برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی اجرا شده است.

محمد مهدی شریفی افزود: اکنون بیش از ۱۰ گونه درختی به تعداد ۱۴۰ هزار اصله نهال جنگلی و بیابانی در ایستگاه‌های کاشت نهال شهرستان برای توزیع در پویش‌های مختلف وجود دارد.