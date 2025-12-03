پخش زنده
بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش بینی بیانگر عبور متناوب امواج کوتاه تراز میانی جو سبب برخی ناپایداریها در منطقه و استان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت:
مرادی افزود: بر اساس خروجی فعلی مدلها طی ساعتی از بعدازظهر امروز در نواحی جنوبی استان و همچنین ساعات بعدازظهر و عصر جمعه در نیمه جنوبی استان احتمال رگبار باران وجود دارد.
(هر چند بارشهای قابل ملاحظهای در منطقه و استان پیش بینی نشده است، اما با توجه به سبک رگباری بارشها احتمال شدت گرفتن نقطهای بارشها وجود دارد.)
از نظر دمایی با توجه به ریزش هوای سرد شمالی دمای هوا تا پایان هفته روند کاهشی خواهد داشت.