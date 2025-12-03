مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: پیام این رویدادها برای دشمنانی که به قطع خدمات مردم امید بسته‌اند، آن است که همکاران ما در سراسر کشور به چنان سطحی از آمادگی خواهند رسید که آنان را از عملکرد و افکار خود پشیمان کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیف‌الله آقابیگی درباره برگزاری رزمایش منطقه مرکزی و جنوب کشور اعلام کرد: رسالت وزارت نیرو ارائه خدمات مستمر در دو حوزه آب و برق است و برای تحقق این مهم، تمامی لوازم، تجهیزات، نیروی انسانی و بخش‌های مختلف باید در آمادگی کامل باشند. برگزاری رزمایش‌های منطقه‌ای یکی از محورهای اصلی حفظ مستمر این آمادگی بوده و همواره و همه ساله در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است که در این راستا طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری نیز رزمایش‌های عملیاتی با حضور ارکان صنعت آب و برق در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وي ادامه داد: رزمایش منطقه مرکزی و جنوب با مشارکت استان‌های اصفهان، بوشهر، چهارمحال بختیاری، یزد، کهکیلویه و بویراحمد و با مرکزیت استان فارس برگزار می‌شود و امیدواریم با این تمرین، میزان آمادگی شرکت‌های خود را ارائه خدمات ارزیابی می‌کنیم تا کاستی‌ها جبران و رفع شده و نقاط قوت تقویت شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، گفت: ارزیابان ما با معیارهای مشخصی همه مراحل رزمایش را در مجموع صنعت نیروگاهی و آب‌و‌فاضلاب رصد خواهند کرد و چالش‌های عملیاتی و اجرایی ناشی از عوامل طبیعی و غیرطبیعی را مورد بررسی می‌دهد. عوامل طبیعی می‌تواند مسائلی مانند سیل، زلزله، رانش و طوفان باشد و عوامل غیرطبیعی مسائلی مانند تهاجم خارجی را شامل می‌شود اما با انجام رزمایش‌ها، همکاران ما می‌توانند در مواقع حساس واقعی آموزه‌های خود را به یادآورده و مدیریت لحظه‌ای بحران را انجام دهند و خدمات از دست رفته را جبران کنند. وزارت نیرو با اعتقاد راسخ به لزوم خدمت‌رسانی مستمر، رزمایش‌ها را در سطوح مختلف برگزار می‌کند.

او در ادامه افزود: در سطح ملی، رزمایش اخیر را با حضور مقام عالی وزارت نیرو برگزار کردیم و در سطح منطقه‌ای نیز رزمایش‌ها با حضور مدیران ارشد منطقه‌ای برگزار می‌شود. همچنین در سطوح استانی و شرکت‌ها نیز همکاران ما برای دستیابی به آمادگی هرچه بیشتر، پیگیر برگزاری رزمایش‌‌ها هستند. هدف ما از برگزاری این رزمایش‌ها رساندن این پیام به زیرمجموعه‌های وزارت نیرو است که ما برای تحقق رسالت خدمت‌رسانی مستمر، آمادگی بیش از پیش نیاز داریم. همچنین پیام این رویدادها برای دشمنانی که به قطع خدمات مردم امید بسته‌اند، آن است که همکاران ما در سراسر کشور به چنان سطحی از آمادگی خواهند رسید که آنان را از عملکرد و افکار خود پشیمان کنند.