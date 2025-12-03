به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، دبيرخانه جشنواره بين‌المللي فيلم‌هاي كودكان و نوجوانان با مشاركت انجمن سینمای جوانان ایران و بنیاد سینمایی فارابی ‌‏«نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران» را ‏در دو بخش «ایده» و «فیلم» برگزار می‌کند.‏



«المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان» با هدف شناسایی، معرفی و پرورش استعدادهای خلاق، ایجاد بستری برای تجربه‌ورزی، تقویت مهارت‌های هنری نسل جوان، پرورش نسل نو فیلم‌ساز و آماده‌سازی نوجوانان برای ورود به مسیر حرفه‌ای سینما، برگزار می‌شود. نوجوانان علاقه‌مند از سراسر کشور می‌توانند در این رقابت ملی شرکت کنند و آثار خود را در معرض داوری فیلم‌سازان و متخصصان قرار دهند.



ثبت‌نام برای شرکت در المپیاد از ۱۲ آذر تا ۱۰ دی انجام می‌شود و نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله (متولدین ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) می‌توانند در ‏نهمین المپیاد فیلم‌سازی شرکت کنند‎.‎



این دوره در دو بخش «ایده» و «فیلم» با موضوع آزاد برگزار می‌شود. بر اساس اعلام دبیرخانه، آثار مرتبط با موضوع خانواده، امید و وطن، همچنین آثار اقتباسی از کتاب‌های کودک و نوجوان در اولویت انتخاب هستند.



ثبت‌نام و بارگذاری آثار در المپیاد فیلمسازی تنها به شیوه اینترنتی امكان‌پذیر است. بنابراین لازم است درخواست‌كنندگان با مراجعه به سایت www.festival.iycs.ir فرم تقاضای شركت در جشنواره را تكمیل كرده و سپس فایل فیلم یا ایده را بارگذاری کنند.



‎ دبیرخانه المپیاد به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، گاندی نوزدهم (شهیده فاطمه ترکان)، پلاک ۲۰، انجمن سینمای جوانان ایران. کد پستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱ و شماره تماس ۸۶۰۸۴۸۵۱ – ۸۶۰۸۷۶۰۳ نیز پاسخگوی سوالات متقاضیان و علاقمندان است.