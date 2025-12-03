پخش زنده
امروز: -
مسئولان دانشگاه مرسین ترکیه و شرکت بازآفرینی شهری ایران بر لزوم ایجاد الگوی مشترک نوسازی محلات فرسوده تأکید کردند؛ الگویی که قرار است با محوریت پژوهشهای جدید و بهرهگیری از تجربه ترکیه در ساختوساز عمودی عملیاتی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در دیدار رییس دانشکده نقشهبرداری دانشگاه مرسین ترکیه با یکی از اعضای هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، راههای گسترش همکاریهای علمی و اجرایی در حوزه بازآفرینی و نوسازی بافتهای فرسوده بررسی شد.
فریدون باباییاقدم در این نشست از آغاز فعالیت اتاق فکر مشترک میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و دانشگاه مرسین خبر داد و هدف آن را برنامهریزی برای همکاری با شهرداریهای ترکیه اعلام کرد.
ولیزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز، با اشاره به پیشینه همکاریهای مشترک پژوهشی میان دو کشور توضیح داد که تاکنون نتایج چندین پروژه خطرپذیری شهری در قالب مقالات و کتاب منتشر شده است.
مراد یاکار، رییس دانشکده نقشهبرداری مرسین، نیز با بیان اینکه ترکیه همانند ایران با چالش بافتهای فرسوده مواجه است، تأکید کرد نوسازی در این کشور بر مبنای رویکرد محلهمحور و با مشارکت شهرداریها و بخش خصوصی اجرا میشود.
او ساختوساز عمودی را مهمترین راهکار نوسازی دانست و گفت افزایش تراکم عمودی، امکان تأمین فضاهای خدماتی و سبز را فراهم میکند.
یاکار با اشاره به قوانین ترکیه افزود که ۴۵ درصد زمین پروژهها برای خدمات شهری در اختیار شهرداری قرار میگیرد.
وی همچنین تفاوتهای ضوابط شهرسازی ایران و ترکیه را تشریح کرد و فاصله سهمتری میان ساختمانها و حد نصاب ۶۰۰ متری تفکیک زمین را از دلایل انسانمحورتر بودن طرحهای شهری ترکیه برشمرد.
او نقش اداره انبوهسازی دولتی ترکیه (TOKİ) را در ساخت واحدهای استاندارد برای اقشار کمدرآمد مهم دانست و گفت ساختمانهای این نهاد در زلزله اخیر کمترین آسیب را دیدهاند.
در پایان، باباییاقدم تشکیل اتاق فکر مشترک را نقطه شروع همکاریهای جدید میان دو کشور عنوان کرد.