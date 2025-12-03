پخش زنده
بازرسان و کارشناسان تنظیم بازار این مدیریت، به منظور کنترل و نظارت بر قیمت مرغ گرم و دیگر کالاهای اساسی، برنامههای ویژهای را در فروشگاههای سطح شهر اجرا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛با توجه به افزایش تقاضا و نیاز مردم به کالاهای اساسی، این تیم نظارتی به صورت مستمر بر روند توزیع و قیمتگذاری نظارت میکنند تا از سلامت بازار و رعایت ضوابط و قیمتهای تعیین شده اطمینان حاصل گردد. هدف از این اقدام، ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.
بازرسان با حضور در فروشگاهها، از نزدیک با قیمتگذاری و عرضه کالاها آشنا شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات لازم را انجام میدهند. همچنین، کارشناسان در راستای رفع مشکلات و چالشهای موجود در زمینه تأمین کالاهای اساسی، تعامل و هماهنگی با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان را نیز در دستور کار خود قرار دادهاند.
پرویز امجدی مدیر جهادکشاورزی ارومیه بر عزم و تلاش خود برای نظارت دقیق بر بازار و حمایت از معیشت مردم تأکید کرده و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به این مدیریت اعلام کنند.
امجدی گفت: امید است با همت همه همکاران و رعایت انصاف و شفافیت در قیمتگذاری، شهروندان از خدمات بهتری برخوردار شوند و بازار ارومیه به ثبات بیشتری دست یابد.