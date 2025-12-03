پخش زنده
رقابتهای معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه در قم آغاز شد و شرکتکنندگان منتخب از سراسر کشور وارد مرحله نهایی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این دوره از مسابقات در آستان مقدس امامزاده سیدعلی علیهالسلام برگزار میشود و یکصد نفر از برگزیدگان مراحل قبلی پس از مشارکت بیش از چهل هزار نفر در پنج مرحله استانی و منطقهای، به مرحله نهایی راه یافتهاند.
مسابقات در سه رشته تفسیر قرآن کریم، معارف نهجالبلاغه و معارف صحیفه سجادیه برگزار میشود و در آن شرکتکنندگان توانایی فهم، تحلیل و استنباط معارف قرآن و متون نورانی اهلبیت را به رقابت میگذارند.
در بخش بینالملل نیز سی و سه شرکتکننده از بانوان و آقایان طلاب و دانشجویان خارجی جامعةالمصطفی العالمیة حضور دارند و رقابت خود را آغاز کردهاند.
این رقابتها تا روز یکشنبه شانزدهم آذر ادامه دارد و در پایان، برترینهای هر رشته معرفی خواهند شد.