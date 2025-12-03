پخش زنده
امروز: -
نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان با محوریت حمایت از واحدهای صنعتی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور جواد کاظمنسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مهدی مکارمی قائممقام معاونت اقتصادی استانداری، مهرام روانبخش، دبیر ستاد و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این جلسه، آخرین گزارشهای میدانی از وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان مورد بحث و تحلیل قرار گرفت و مسائل و چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی بهطور ویژه بررسی شد.
حاضران بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات زیرساختی، مالی و اداری تأکید کردند و راهکارهای فوری و میانمدتی برای حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسبوکار ارائه شد.
همچنین، دستورکار جلسه آینده ستاد با اولویتبندی موارد باقیمانده و تعیین زمانبندی دقیق برای اجرای تصمیمات، تنظیم گردید. این نشست گامی در راستای تحقق سیاستهای کلان اقتصادی و پشتیبانی از تولید و اشتغال در استان خوزستان ارزیابی شد.