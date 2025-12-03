ترافیک سنگین در مشهد، همزمان با نخستین بارش پاییزی
نخستین بارش باران پاییزی، امروز ۱۲ آذرماه، موجب ترافیک سنگین در اغلب معابر شهر مشهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس پلیس راهور مشهد گفت: بارش ممتد باران باعث شده است در تمامی معابر مشهد، ترافیک سنگین و پرحجم شکل بگیرد و در بخشهایی مانند سربالاییها، سرازیریها و قوسها مشکلات جدی در جریان ترافیک مشاهده شود.
سرهنگ محسن موسیآبادی با اشاره به مسیرهایی که بیشترین فشار ترافیکی را تجربه میکنند، افزود: معابر هاشمیه، هفتتیر، سیدرضی، وکیلآباد و بزرگراه چراغچی نسبت به سایر نقاط شهر وضعیت بحرانیتری دارند و عملاً در آستانه اشباع قرار گرفتهاند.
رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: تمام نیروهای پلیس در سطح شهر مستقر هستند و برای مدیریت ترافیک و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی اقدامات لازم را انجام میدهند.
موسیآبادی به شهروندان توصیه کرد با توجه به لغزندگی شدید معابر و بارش پایدار، از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنند، اما در صورت ضرورت استفاده از خودرو شخصی، رعایت فاصله ایمن، دقت بیشتر هنگام رانندگی و کاهش سرعت میتواند نقش مهمی در جلوگیری از حوادث داشته باشد.