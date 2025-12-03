ولایت فقیه ضامن حقوق ملت و آزادیهای مشروع است
سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه برگزاری اختتامیه همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای گفت: ولایت فقیه ضامن حقوق ملت و آزادیهای مشروع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، هادی طحاننظیف در حاشیه برگزاری آیین اختتامیه همایش بینالمللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای» اظهار کرد: این همایش از سال گذشته، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی آغاز به کار کرده و طی یک سال گذشته با استقبال خوب نخبگان دانشگاهی، حوزوی و پژوهشگران همراه بوده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۵۰ مقاله را اندیشمندان داخلی و خارجی به دبیرخانه همایش ارسال کردند، گفت: در طول برگزاری این رویداد، بیش از ۷۰ نشست علمی در مراکز دانشگاهی کشور برگزار شد و امروز با حضور رئیسجمهور، اعضای شورای نگهبان، استادان و مسئولان عالیرتبه کشور، آیین اختتامیه آن در حال برگزاری است. یکی از فصلهای قانون اساسی کشور به حقوق ملت اختصاص یافته که این خود نشاندهنده اهتمام ویژه قانونگذار اساسی به این موضوع است.
دبیر علمی همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی از سالها پیش از پیروزی انقلاب، درباره حقوق ملت و آزادیهای مشروع دغدغه داشتند و پس از پیروزی انقلاب نیز در سیره عملی خود این باور را بهخوبی نشان دادهاند. ایشان در مقام رهبری نظام، همواره بر حفظ کرامت انسانها، صیانت از آزادیهای مردم و پاسداشت حقالناس تأکید ویژه داشتهاند. یکی از مظاهر بارز این نگاه، دفاع ایشان از حق رأی مردم بهعنوان حقالناس و حساسیت نسبت به سلامت انتخابات است. در دوران کرونا نیز ایشان تأکید کردند که خدمات عمومی به مردم نباید متوقف شود؛ این نمونهها نشاندهنده آن است که رهبر انقلاب آزادی و حقوق ملت را از ارکان نظام اسلامی میدانند.
وی با بیان اینکه در اندیشه رهبر معظم انقلاب، استقلال ملتها پیششرط تحقق آزادیهای واقعی ملتهاست، افزود: ایشان معتقدند ملتها باید مستقل باشند تا بتوانند آزادیهای خود را محقق و حقوق خود را استیفا کنند و این نگاه برخاسته از مبانی اسلام ناب محمدی صل اله علیه و اله است.
دبیر علمی همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای در بخش دیگری از سخنان خود با مقایسه دیدگاه اسلامی به آزادی و حقوق انسان با مفهوم غربی حقوق بشر، گفت: امروز شاهد آن هستیم که نظامهای مدعی حقوق بشر در غرب، برخلاف شعارهای خود، از تحریم بهعنوان ابزار فشار بر ملتها استفاده میکنند و حتی حق دسترسی بیماران به دارو را سلب کردهاند. چنین رفتاری آشکارا نقض حقوق بشر است.
وی افزود: سانسور رسانههای مستقل، جلوگیری از بیان دیدگاههای ملتها و حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز رفتارهای غیرانسانی در قبال مردم فلسطین و غزه، نشان میدهد که حقوق بشر غربی در عمل به اصول انسانی خود پایبند نیست. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعالیم اسلامی، آزادی واقعی انسان و کرامت ملتها را محور قرار داده است. غربیها در حوزه مبانی آزادی و حقوق ملتها صحبت کردهاند، اما در عرصه عمل چیز دیگری را به جهانیان نشان دادهاند. همگان مشاهده کردیم که رژیم صهیونیستی از گرسنگی انسانها به عنوان سلاح استفاده کرد. دو رویکرد غرب و اسلام هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل، پیشروی صاحبنظران جهان قرار دارد تا قضاوت کنند.
طحان نظیف با اشاره به هدف این همایش خاطرنشان کرد: برگزاری این همایش فرصتی است تا اندیشههای رهبر معظم انقلاب درباره حقوق ملت و آزادیهای مشروع بهصورت علمی و نظاممند به پژوهشگران داخلی و بینالمللی معرفی شود.