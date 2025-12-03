پخش زنده
امروز: -
«چک برگشتی»، «اقتصاد جهان»، «همسفران آفتاب»، «خیابان ایران»، «ناموران» و «افق روشن»، از شبکههای رادیویی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه طنز «چک برگشتی»، با نویسندگی و گویندگی نگین خواجهنصیر و تهیهکنندگی نسیمالسادات صباغان، هر روز ساعت ۰۳:۳۰ بامداد از ادیو نمایش پخش و ساعت ۱۵:۰۰، همان روز بازپخش میشود.
این مجموعه رادیویی بر اساس مجموعه تلویزیونی «چک برگشتی» ساخته شده است، مجموعه ایکه به کارگردانی سیروس مقدم و تهیهکنندگی الهام غفوری، زمستان ۱۳۹۰ تولید و نوروز ۱۳۹۱ از شبکه یک پخش شد.
داستان مجموعه در بستر یک دوره انتخابات مجلس روایت میشود، جایی که کریم مشرفی یکی از نامزدهاست و مشاور او لطیف که برای پرداخت ماهانه ۲ سکه مهریه به همسر سابقش رؤیا، با همین دو سکه وارد سلسله دردسرهایی طنزآلود و پرحاشیه برای خود و مشرفی میشود. لطیف با شغل «شرخری» و خلقوخوی خاص خود، پیشبرنده موقعیتهای کمیکـسیاسی داستان است.
امیر جعفری، هدایت هاشمی، ریما رامینفر، هومن برقنورد، بهاره رهنما و احمد مهرانفر از جمله بازیگران «چک برگشتی» هستند.
برنامه «اقتصاد جهان»، پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۰:۰۰، با هدف واکاوی مهمترین رویدادها و تحولات اقتصادی بینالمللی از رادیو اقتصاد پخش می شود.
در تازهترین قسمت «اقتصاد جهان»، موضوعاتی همچون چالش مالی پیشروی ششمین اقتصاد بزرگ جهان، موج جدید نوآوریهای کمهزینه چین و پرسش درباره حوزههای احتمالی تسلط پکن بر بازارهای آینده، تحلیل میشود.
«اقتصاد جهان»، تلاش میکند با رصد بازارهای جهانی، روابط تجاری کشورها، تحریمها، تحولات انرژی و مباحث پول و سرمایه، تصویری روشن از پیوند اقتصاد ملی با روندهای اقتصادی در سطح بینالملل ارائه دهد و مخاطبان را به درک دقیقتری از مناسبات اقتصادی جهانی برساند.
این برنامه به تهیهکنندگی راضیه حسینعلی و اجرای محمد ساجدی، پنجشنبهها، پخش میشود.
برنامه «همسفران آفتاب»، با نگاهی انسانی و روایتمحور، به نقش تأثیرگذار مادران و همسران شهدا میپردازد.
این برنامه پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۶:۱۵، به تهیهکنندگی محمدحسین خسروجردی و اجرای میثم اسکندری از رادیو ایران پخش میشود.
این برنامه با مرور روایتهایی از صبر، استقامت و همراهی مادران و همسران شهدا، تلاش میکند بخشی از پشتصحنههای کمتر شنیدهشده زندگی شهدا را از نگاه نزدیکترین همراهانشان برای شنوندگان بازگو کند؛ زنانی که در سختترین روزها کنار شهدا ماندند و هیچگاه آنها را تنها نگذاشتند.
برنامه «خیابان ایران»، با نگاهی صمیمی و روایتمحور، به پاسداشت صبوری و فداکاری مادران و همسران شهدا میپردازد.
در این برنامه بخشهایی از خاطرات شهید را از زبان خانواده، دوستان و همرزمان او مرور میشود.
«خیابان ایران»، پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت۰۷:۱۵، به تهیهکنندگی محمدحسین خسروجردی و با اجرای میثم اسکندری، از رادیو ایران پخش می شود.
این برنامه در فضایی احساسی و روایتگرا، ضمن تکریم مقام مادران و همسران شهدا، گوشههایی از زندگی و خاطرات شهید را از نگاه نزدیکترین افراد به او برای شنوندگان بازگو میکند.
رادیو ایران در برنامه «ناموران»، به مناسبت سالروز درگذشت پدر علم ارتباطات ایران، پروفسور کاظم معتمدنژاد، زندگی، آثار و تأثیر ماندگار او در عرصه رسانه و دانشگاه را مرور خواهد کرد.
برنامه «ناموران»، جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۶:۳۰، با تهیهکنندگی نفیسه ایمانی و اجرای فاطمه میناخوانی پخش میشود.
این برنامه به یاد و بزرگداشت پروفسور کاظم معتمدنژاد، یکی از برجستهترین چهرههای علمی و دانشگاهی کشور، روایتهایی کمتر شنیدهشده از تلاشها، نقشآفرینیها و جایگاه او در بنیانگذاری مطالعات نوین ارتباطات در ایران را برای مخاطبان بازگو میکند.
برنامه «افق روشن» رادیو سلامت، چهارشنبه ۱۲ آذر، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با موضوع «جرائم رایانهای در ترازوی قانون»، پخش می شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان قانونی مترقی، راهبردهای اساسی برای نیازهای کنونی جامعه ترسیم کرده است. هرچند در زمان تصویب این قانون، موضوع فضای مجازی و جرائم رایانهای مطرح نبود، اما مفاد آن الزاماتی را برای تدوین قوانین مرتبط با جرائم سایبری فراهم کرده است.
در این برنامه، صاحبنظران حوزه رسانه و امنیت سایبری از جمله، سیدمرتضی موسویان، عضو هیئتمدیره انجمن سواد رسانهای ایران، و سرگرد بهنام مالمیر، کارشناس ارشد پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا، دیدگاههای تخصصی خود را درباره چالشها، خلأهای قانونی و راهکارهای پیشگیرانه در حوزه جرائم رایانهای مطرح خواهند کرد.
«افق روشن»، روزهای زوج (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه)، ساعت ۱۳:۰۵، از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت بر روی موج اف.ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز پخش میشود.