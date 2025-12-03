پخش زنده
مجری طرح توسعه میدان نفتی سپهر - جفیر با اعلام استقرار ششمین دکل به ناوگان حفاری میدان نفتی سپهر - جفیر گفت: با استقرار ششمین دکل در موقعیت چاه جفیر شمال غربی و آغاز عملیات تعمیراتی، این چاه که سالها متروکه بود به چاه قابل تولید از سازند گدوان تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس گودرزیارجمند بیان کرد: حدود ۹۰ درصد عملیات برپایی دکل حفاری ۳۰۴ تدبیر انجام شده و استندسازی و آمادهسازی تجهیزات برای انجام تستهای سطحی پیش از اسپاد دکل در حال تکمیل است.
وی با اشاره به همکاری مناسب پیمانکاران پروژه گفت: این دکل را شرکت حفاری مپنا بهعنوان پیمانکار فرعی تأمین کرده و هماهنگی میان شرکت اکتشاف، توسعه و تولید پاسارگاد (پیمانکار اصلی) و شرکت حفاری مپنا کاملاً مطلوب است و عملیات طبق برنامه پیش میرود.
مجری طرح توسعه میدان نفتی سپهر - جفیر درباره آغاز فاز دوم توسعه میدان نیز توضیح داد: فاز دوم با برونسپاری دو بسته حفاری و تکمیل ۶ حلقه چاه فهلیانی آغاز شد و شرکتهای «مهندسی و خدمات پژواک» و «حفاری مپنا» بهعنوان برندگان مناقصه فعالیت خود را شروع کردهاند.
گودرزی ارجمند درباره چاه جفیر شمال غربی افزود: این چاه سال ۱۳۵۶ تا عمق ۴۴۵۳ متر در سازند فهلیان حفاری شده بود، اما بهدلیل ماندهگذاری در عمق ۴۱۷۵ متر و عدم موفقیت در بازیابی، به چاه ایلامی تبدیل شد. اکنون با هدف افزایش ظرفیت تولید، عملیات بازگشایی چاه، حفاری کنارگذر و تکمیل در سازند گدوان در حال اجراست.
وی درباره زمانبندی عملیات گفت: مدت زمان حفاری، تکمیل و آزمایشهای بهرهبرداری این چاه حدود ۱۰۰ روز پیشبینی شده است.
مجری طرح توسعه میدان نفتی سپهر - جفیر تأکید کرد: همه مراحل انتقال، نصب و آمادهسازی دکل ۳۰۴ تدبیر با رعایت کامل استانداردهای اچاسئی اجرا شده و تاکنون هیچ حادثه یا توقف خارج از برنامه گزارش نشده است.
گودرزیارجمند در پایان اعلام کرد: در ادامه اجرای فاز دوم، حفاری چند چاه دیگر نیز طبق برنامه آغاز میشود.