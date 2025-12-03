به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امروز در بازدید از محل اصابت موشک رژیم صهیونیستی در آستانه اشرفیه، از آغاز روند بازسازی این مجموعه خبر داد.

منوچهر خواجه‌دلویی با بیان اینکه بخش‌های مربوط به تعمیرات تا شعاع متاثر از موج انفجار تقریباً به‌طور کامل انجام شده است افزود: عملیات بازسازی نیز پس از پایان مطالعات مکانیک خاک آغاز شده و ظرف مدت کوتاهی به پایان می‌رسد تا خانواده شهدا بتوانند در خانه جدید اسکان یابند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه ۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای جبران خسارت واحد‌های تعمیری به‌صورت نقدی تخصیص یافته است گفت: صاحبان منازل آسیب دیده براساس میزان خسارت، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ میلیون تومان غرامت دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه برای واحد‌های احداثی که صد درصد تخریب شده بودند نیز اعتبارات ملی تخصیص یافته و موافقت‌نامه آن با بنیاد مسکن استان مبادله شده است افزود: پیش‌بینی بازسازی ۱۰ واحد بود که با بررسی‌های جدید این تعداد به ۱۹ واحد رسید که اعتبارات مورد نیاز نیز از سوی دولت تأمین شده است.