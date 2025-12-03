پخش زنده
با توجه به اهمیت تأمین کالاهای اساسی و نیاز مبرم مردم به قیمتهای مناسب، بازرسان و کارشناسان تنظیم بازار این مدیریت، نظارت بر قیمت مرغ، برنج هندی و روغن را در سطح شهر به صورت ویژه و تشدید شده آغاز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این اقدامات به منظور جلوگیری از افزایش غیرمنصفانه قیمتها و تأمین آرامش روانی برای شهروندان انجام میشود. بازرسان نظارت خود را به صورت مستمر بر فروشگاهها و مراکز توزیع کالا انجام میدهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم رعایت ضوابط قیمتگذاری، به سرعت اقدامات قانونی و مقتضی را اعمال خواهند کرد.
پرویز امجدی مدیر جهادکشاورزی ارومیه گفت؛ کارشناسان جهادکشاورزی با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد تعادل در بازار، همچنین به جمعآوری اطلاعات و بررسی مشکلات موجود در تأمین این کالاهای اساسی میپردازند. این مدیریت قصد دارد تا با فراهم کردن شرایط مناسب، نیازهای اساسی مردم را به بهترین شکل ممکن تأمین کند.
وی افزود؛ مدیریت جهادکشاورزی ارومیه بر هماهنگی و همکاری با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان تأکید کرده و از شهروندان گرامی درخواست میکند که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به این مدیریت گزارش دهند.
با ما همراه باشید تا با هم، بازار را به بهترین حالت ممکن برسانیم و از حقوق خود به عنوان مصرفکننده دفاع کنیم.