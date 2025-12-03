رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵ هزار علائم و تجهیزات ترافیکی در محور‌های این شهرستان نصب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن شریفات اظهار کرد: احداث میدان ورودی شهر ویس به طول یک کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۶۲۰ میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد و روکش ۵ کیلومتر از جاده قدیم اهواز-ملاثانی با پیشرفت ۹۰ درصدی و اعتباری حدود ۱۲۰ میلیارد ریال، از مهم‌ترین پروژه‌های شاخص در شهرستان هستند.

وی افزود: همچنین نصب ۳ کیلومتر نیوجرسی جایگزین گاردریل و احداث روشنایی در ۳ کیلومتر از محور اهواز-ملاثانی و اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال در دست اجرا است.

شریفات در تشریح دیگر اقدامات راهداری بیان داشت: شانه‌سازی و اصلاح شیب شیروانی به طول ۵ کیلومتر در محور‌های اصلی و فرعی، اجرای بیش از هزار و ۵۰۰ متر مربع چاله پرکنی با آسفالت سرد در محور‌های شهرستان، پاکسازی بیش از ۱۰ پل و آبرو و اجرای ۱۰۰ کیلومتر خط‌کشی در محور‌های مختلف انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باوی از برنامه‌ریزی برای روشنایی دو تقاطع صلیعه و رغیوه در محور ملاثانی - مسجدسلیمان خبر داد و یادآور شد: نصب بیش از ۳ هزار تابلو اخطاری و انتظامی، ۱۰۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی، بیش از ۵ هزار علائم و تجهیزات ترافیکی نیز اجرا شده است.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی و رفاه تردد کاربران جاده‌ای در حال اجراست و روند تکمیل پروژه‌ها با سرعت مطلوب ادامه دارد.