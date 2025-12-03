استاندار آذربایجان‌غربی در آیین افتتاحیه پنچمین همایش ملی هیدرولوژی با محوریت دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه موضوع احیای دریاچه ارومیه باید در چنین محافل علمی بررسی شود، گفت: دریاچه حتما احیا خواهد شد و در این مسیر باید تنها بر پایه علم و فناوری حرکت کنیم و از تفرقه و اختلاف پرهیز کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی افزود: احیای دریاچه ارومیه در اولویت دولت قرار دارد و چندین سفر دکتر پزشکیان برای بررسی میدانی دریاچه ارومیه نشان از توجه وی و دولت به احیای دریاچه است.

وی از تصویب ۲۷ مصوبه در دولت‌های گذشته خبر داد و اضافه کرد: هرچند تعدادی از مصوبه‌ها اجرایی نشده است ولی در دولت چهاردهم برنامه‌ها و مصوبات جدیدی را در ستاد احیا تدوین شده است و در سفر اخیر رییس جمهور هم ۱۰ قرارداد در این خصوص منعقد شد.

دبیر کارگروه ملی دریاچه ارومیه با تمجید از توجه حوزه علمی کشور به‌ویژه استان‌های آذربایجان‌غربی دو آذربایجان شرقی به موضوع دریاچه ارومیه ادامه داد: افزون بر ۵۰۰ مقاله فقط در دانشگاه‌های ارومیه، تبریز و تهران منتشر شده است.

رضا رحمانی با اشاره به اینکه مقالات این همایش نیز باید در اختیار بخش اجرایی قرار گیرد، اظهار کرد: زمانی موفق خواهیم شد که پژوهش و‌تحفیقات علمی را در عمل اجرایی کنیم و نگذاریم تنها در قالب سخنرانی و‌مقاله باقی بمانند.

وی با بیان آنکه دریاچه ارومیه بیش از ۲۰ سال است که با مخاطره جدی مواجه است، گفت: باید توجه داشته باشیم که ورود آب به دریاچه و مصرف آب در حوضه آبی بسیار مهم است که البته مصرف ما سال

هاست که از مرحله خطر هم گذشته است.

دبیر کارگروه ملی دریاچه ارومیه: از قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی در سفر اخیر رییس جمهور به استان خبر داد و تصریح کرد: بر اساس این قرارداد تلاش خواهیم کرد مصرف اب کشاورزی در حوضه ابریز دریاچه ارومیه را ۶۰ درصد کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: البته باید توجه داشت که فقط برای کاهش مصرف در پایاب سد مهاباد سه همت اعتبار نیاز است تا ۱۷۵ میلیون مترمکعب مصرف فعلی به ۴۵ میلیون مترمکعب برسد.

رضا رحمانی با بیان اینکه برخی کانال‌ها خیلی منطقی نگاه نمی‌کنند و احساس می‌شود که برای عقده گشایی مطالبی منتشر می‌کنند، ادامه داد: راهکار مقابله با این نوع اقدامات، استفاده از خروجی همین همایش‌ها و ارائه آن به صورت عامه فهم به مردم است.

وی با بیان اینکه دریاچه احیا خواهد شد به شرطی که هم آب را برسانیم و هم مردم مراعات کنند گفت: درآمد‌های جایگزین هم در دستور کار قرار دارد.

رضا رحمانی با قدردانی از حضور نماینده فائو در ارومیه و این همایش خاطرنشان کرد: از دانش و تجربه سازمان‌های بین المللی استفاده می‌کنیم و برای ما انتقال دانش مهن است و گرنه عدد کمک‌های خارجی صورت گرفته در مورد دریاچه ارومیه خیلی قابل توجه نیست و فقط هزینه کانال از کانی سیب چندصد برابر این کمک هاست.