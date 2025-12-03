استاندار زنجان، بر ضرورت حمایت هدفمند از ظرفیت‌های تولیدی و دانش‌بنیان زنجان و نقش‌آفرینی مؤثر اتاق بازرگانی در توسعه سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان در نشست مشترک هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و توسعه کشاورزی ایران، با اشاره به توانمندی‌های برجسته استان در حوزه‌های ترانزیت، کشاورزی و صنعت، افزود: زنجان به‌عنوان یکی از استان‌های محوری شمال‌غرب کشور، نیازمند بهره‌گیری از بسته‌های حمایتی هدفمند است و اتاق بازرگانی می‌تواند در تأمین حمایت‌های مالی و معنوی نقش مؤثری ایفا کند.

وی با بیان اینکه تبدیل زنجان به یکی از مراکز اصلی فعالیت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان از اولویت‌های توسعه‌ای استان است، افزود: معرفی شرکت‌های موفق استان به صندوق سرمایه‌گذاری ملی، اقدامی ضروری برای گسترش نوآوری و جذب سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

صادقی حمایت هدفمند از صنایع کلیدی استان را برای حفظ اصالت تولیدات داخلی و ارتقای توان رقابتی در بازار‌های بین‌المللی مهم ارزیابی کرد و گفت: حضور فعال در نمایشگاه‌های جهانی، استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌مندی از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان، در مسیر برندسازی و استانداردسازی محصولات زنجان نقش قابل توجهی دارد.

استاندار زنجان همچنین با اعلام خبر تأسیس ستاد ملی هوش مصنوعی اتاق بازرگانی کشور به میزبانی زنجان و استقرار دبیرخانه دائمی آن در استان افزود: ایجاد پردیس ملی علوم، فناوری و بازرگانی در زنجان می‌تواند شکاف میان ظرفیت دانشگاه‌ها و نیاز‌های بازار صادراتی را برطرف کرده و بستر لازم برای توسعه فعالیت‌های فناورانه را فراهم آورد.

وی راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان را یکی از مطالبات اصلی از اتاق بازرگانی کشور عنوان کرد و ادامه داد:نهادینه‌سازی فرهنگ اخلاق کسب‌وکار در میان شرکت‌های ایرانی، پایه‌ای ضروری برای تحقق توسعه پایدار اقتصادی است.