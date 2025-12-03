فرمانده انتظامی استان اردبیل از دستگيری ۳ سوداگر مرگ و کشف ۱۹ کيلو و ۹۴۰ گرم شيشه در عمليات مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اردبيل در جاده سرچم – اردبيل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار جواد تقوی، فرمانده انتظامی استان اردبیل اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشديد مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچيان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پيشگيری از آسیب‌های بلای خانمان‌سوز اعتياد، مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اردبيل موفق شدند در عملياتی مقتدرانه ۱۹ کيلو و ۹۴۰ گرم مواد مخدر از نوع شيشه را در جاده سرچم-اردبيل کشف کنند.

وی با اشاره به اينكه در رابطه‌با کشفيات به‌دست‌آمده ۳ سوداگر مرگ دستگير و ۲ دستگاه سواری مورداستفاده آنان توقيف شد، افزود: سوداگران مرگ با تشکيل پرونده تحويل مرجع قضايی شدند.