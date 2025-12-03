معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی خوزستان میزان پیشرفت طرح‌های ترمیم و بازسازی اسکله‌های ۲۱ تا ۲۶ بندر امام خمینی را ۸۰ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدراله بهرامی با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی طرح‌های ترمیم و بازسازی اسکله‌های ۲۱ تا ۲۶ بندر امام خمینی، گفت: اجرای این طرح‌ها با مجموع اعتباری نزدیک به ۷ همت ریال، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش ایمنی و قابلیت عملیاتی بندر کانونی کالای اساسی کشور دارد.

وی اظهار کرد: عملیات اجرایی تعمیرات اساسی اسکله‌های ۲۵ و ۲۶ با بیش از ۸۸ درصد پیشرفت در حال انجام و این عملیات شامل اجرای ژاکت‌های بتنی برای شمع و سرشمع‌ها، ترمیم و حذف درز‌های انبساط، مرمت تونل سرویس با بتن‌های مقاوم، تعویض ضربه‌گیرها، تقویت عرشه، اجرای آسفالت جدید و بازسازی کامل پیشانی اسکله‌هاست.

بهرامی بیان داشت: تاکنون بخش مهمی از فعالیت‌ها از جمله گل‌برداری و رسوب‌برداری اطراف شمع‌ها، بتن‌ریزی و نصب قطعات پیش‌ساخته، تعمیر و رنگ‌آمیزی المان‌های فولادی و تجهیز تونل سرویس اسکله‌ها به سینی‌کابل‌های جدید انجام شده است.

به‌گفته معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی خوزستان، با وجود محدودیت‌هایی مانند نوسانات قیمتی، تداخل جزر و مد و دشواری‌های بتن‌ریزی، این طرح با اجرای برنامه‌های جبرانی طبق زمان‌بندی در حال پیشرفت و تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد.

بهرامی درباره بخش مطالعاتی طرح نیز توضیح داد: مطالعات تعمیر اساسی اسکله‌های ۴ تا ۲۱ نیز با بیش از ۶۲ درصد پیشرفت دنبال می‌شود و شامل آسیب‌شناسی سازه‌ای، برداشت خرابی‌ها، تحلیل‌های فنی، تهیه طرح‌های مقدماتی و طراحی روش‌های نوین مرمت است تا برنامه‌ای دقیق برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه این اسکله‌ها تدوین شود.

وی هم‌زمانی پیشرفت بخش اجرایی و مطالعاتی را عامل مهمی در آماده‌سازی بندر امام خمینی (ره) برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های آینده دانست و گفت: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی پهلوگیری و ارتقای عمر مفید سازه‌ها با جدیت ادامه دارد.

مدیر پایانه بار بندر امام خمینی پیش‌تر اعلام کرده بود که در هشت‌ماهه سال جاری ۴۶۶ هزار سفر در این پایانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.

بندر امام خمینی یکی از مهم‌ترین بنادر تجاری کشور است که در جنوب استان خوزستان و در حاشیه شمال‌غربی خلیج فارس واقع شده است.

این بندر به‌دلیل موقعیت راهبردی خود، به‌عنوان اصلی‌ترین دروازه ورود کالا‌های اساسی به کشور شناخته می‌شود و بخش قابل‌توجهی از واردات غلات، روغن خوراکی و نهاده‌های دامی از طریق آن انجام می‌گیرد.

اتصال مستقیم این بندر به شبکه ریلی و جاده‌ای سراسری، امکان انتقال سریع کالا به استان‌های مختلف کشور را فراهم کرده است.