سفر رئیس سازمان غذا و داروی ایران به کابل

سفر رئیس سازمان غذا و داروی ایران به کابل

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «مهدی پیر صالحی» معاون وزارت بهداشت و رئیس سازمان غذا و داروی کشورمان صبح امروز وارد کابل شد و مورد استقبال مسئولان وزارت بهداشت و درمان افغانستان قرار گرفت.

هدف از سفر آقای پیرصالحی به کابل، رایزنی با مقامات وزارت بهداشت و درمان افغانستان در زمینه همکاری‌های بهداشتی و دارویی اعلام شده است.

معاون وزارت بهداشت و درمان ایران در این سفر از نمایشگاه «صحت افغان» بازدید می‌کند و با فعالان حوزه بهداشت و درمان ایران که در نمایشگاه کابل حضور دارند، دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

دیدار با ملاعبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه افغانستان و وزیر بهداشت و درمان این کشور از دیگر برنامه‌های کاری آقای پیر صالحی در کابل است.

حدود ۴۰ شرکت تولید کننده دارو از جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه صحت افغان در کابل حضور دارند.