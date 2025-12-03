مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست از برگزاری نشست علمی و تخصصی پایش تالاب‌های کشور با حضور نمایندگان دبیرخانه‌های تالابی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آرزو اشرفی‌زاده گفت: این نشست با هدف تبادل تجارب میان استان‌های تالابی و بررسی برنامه‌ها و فعالیت‌های در حال اجرا، با همکاری طرح بین‌المللی تالاب‌ها برگزار شد.

وی با اشاره به محور اصلی نشست افزود: در این جلسه، دستورالعمل پایش تالاب‌های کشور که با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و با رویکرد استانداردسازی پایش‌های علمی و داده‌های میدانی تهیه شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: آخرین مسائل و چالش‌های پایش کمی و کیفی آب تالاب‌ها و همچنین پایش منابع زیستی با هدف بهبود کیفیت داده‌ها و روش‌های تحلیل آنها در این نشست مطرح و بررسی کارشناسی شد.

اشرفی زاده همچنین بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های فنی و توسعه فناوری‌های نوین در پایش تالاب‌ها تأکید کرد و افزود: ارتقای سطح دانش کارشناسان تالابی و استفاده از تجهیزات پیشرفته از برنامه‌های مستمر سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت مؤثرتر از تالاب‌های کشور است.