پخش زنده
امروز: -
وزیر نیرو با تأکید بر اصلاح اقتصاد صنعت آب گفت: بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب ایران فرصتی است برای اقداماتی که باید در بخش فناوری انجام شود؛ بهویژه در زمینه کاهش مصرف و بازچرخانی آب.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ «عباس علیآبادی»، در آیین افتتاح بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب ایران ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان صنعت نیرو در شرایط دشوار اخیر گفت: در تلاش هستیم اقتصاد این صنعت را اصلاح کنیم تا زمینه جذب سرمایهگذاری فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه فناوریهای نو در حوزه آب افزود: این نمایشگاه فرصتی است برای اقداماتی که باید در بخش فناوری انجام شود؛ بهویژه در زمینه کاهش مصرف و بازچرخانی آب.
وزیر نیرو با اشاره به افزایش ذخایر پس از بارشهای اخیر گفت: با وجود باران اندکی که داشتیم، ذخیره قابلقبولی ایجاد شده و در هفتههای آینده وضعیت بهتر خواهد شد.
علیآبادی، از تمامی افراد و شرکتهایی که میتوانند در این حوزه کمک کنند دعوت به همکاری کرد و افزود: وزارت نیرو بهویژه از شرکتهای دانشبنیان برای ارائه راهکارهای کاهش مصرف استقبال میکند.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش تولید آب را یکی از محورهای مهم همکاریهای آتی دانست و اعلام کرد: از دستاندرکاران این حوزه دعوت میکنیم بدانند که مورد حمایت وزارت نیرو هستند.
وی همچنین به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: هفته گذشته ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی افتتاح شد که بخشی از برنامه ما برای تقویت زیرساختهای پایدار است.
بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران از دوازدهم تا پانزدهم آذر ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد و میزبان فعالان، متخصصان و شرکتهای دانشبنیان این حوزه است.