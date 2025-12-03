وزیر نیرو با تأکید بر اصلاح اقتصاد صنعت آب گفت: بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب ایران فرصتی است برای اقداماتی که باید در بخش فناوری انجام شود؛ به‌ویژه در زمینه کاهش مصرف و بازچرخانی آب.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ «عباس علی‌آبادی»، در آیین افتتاح بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب ایران ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت نیرو در شرایط دشوار اخیر گفت: در تلاش هستیم اقتصاد این صنعت را اصلاح کنیم تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه فناوری‌های نو در حوزه آب افزود: این نمایشگاه فرصتی است برای اقداماتی که باید در بخش فناوری انجام شود؛ به‌ویژه در زمینه کاهش مصرف و بازچرخانی آب.

وزیر نیرو با اشاره به افزایش ذخایر پس از بارش‌های اخیر گفت: با وجود باران اندکی که داشتیم، ذخیره قابل‌قبولی ایجاد شده و در هفته‌های آینده وضعیت بهتر خواهد شد.

علی‌آبادی، از تمامی افراد و شرکت‌هایی که می‌توانند در این حوزه کمک کنند دعوت به همکاری کرد و افزود: وزارت نیرو به‌ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه راهکار‌های کاهش مصرف استقبال می‌کند.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش تولید آب را یکی از محور‌های مهم همکاری‌های آتی دانست و اعلام کرد: از دست‌اندرکاران این حوزه دعوت می‌کنیم بدانند که مورد حمایت وزارت نیرو هستند.

وی همچنین به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: هفته گذشته ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی افتتاح شد که بخشی از برنامه ما برای تقویت زیرساخت‌های پایدار است.

بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران از دوازدهم تا پانزدهم آذر ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد و میزبان فعالان، متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه است.