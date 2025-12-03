پخش زنده
ستاد انتخابات کشور زمان و نحوه پیشثبتنام داوطلبان انتخابات میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در حوزههای انتخابیه: ۱- تبریز، آذرشهر و اسکو ۲- بندر انزلی ۳- بستانآباد ۴- نقده و اشنویه ۵-بندرعباس اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه شماره چهار ستاد انتخابات کشور آمده است: به آگاهی هممیهنان گرامی میرساند پیرو اطلاعیه شماره (۱) ستاد انتخابات کشور، انتخابات سراسری هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار خواهد شد و به استناد ماده ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مقرر است انتخابات میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس مذکور در پنج حوزه انتخابیه ۱- تبریز، آذرشهر و اسکو ۲- بندرانزلی ۳- بستانآباد ۴- نقده و اشنویه ۵- بندرعباس، همزمان با انتخابات سراسری یادشده برگزار شود.
از اینرو متقاضیان داوطلبی در انتخابات میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزههای مذکور باید از روز شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ تا روز سهشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ جمعاً به مدت ۴ روز، از طریق پنجره واحد وزارت کشور به آدرس keshvar.moi.ir به لینک «ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی» وارد و با تکمیل اطلاعات و مدارک موردنیاز به شرح زیر در مهلت یاد شده، درخواست خود (پیشثبتنام) را ثبت نمایند.
الف - تکمیل فرم اطلاعات درخواست شده
ب - بارگذاری تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر
ج - بارگذاری تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و یا کارت معافیت دائمی برای آقایان
د - بارگذاری تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ملاحظه: متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانهها، کنسولگریها یا نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک خود کنند.
پس از پایان مهلت ثبت درخواست متقاضیان، وضعیت سن، تابعیت، اقامت دائم، مدرک تحصیلی، نظام وظیفه، سوابق محکومیتهای کیفری و شمول استعفای ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط سازمانها و وزارتخانههای مسئول از جمله: سازمان ثبتاحوال کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراکز مدیریت حوزههای علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دادستانی کل کشور و فراجا بررسی، اظهارنظر و گواهیهای مربوط صادر میگردد.
دستگاهها و مراجع مذکور موظفند حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ثبتنام نهایی، به اعتراض متقاضیان در خصوص گواهیهای صادر شده رسیدگی کنند.
توضیح: به استناد تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون فوقالذکر، متقاضیانی که طی مهلت مقرر در سامانه مذکور، درخواست خود را ثبت نکنند، یا شناسه رهگیری دریافت ننمایند و یا مطابق بررسی دستگاههای مربوط، شرایط داوطلب شدن را نداشته باشند، نمیتوانند در مرحله بعد، بهعنوان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ثبتنام خود را نهایی نمایند.
مدارک و شرایط لازم برای ثبت درخواست داوطلبی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
۱- داشتن حداقل سن (۳۰) سی سال و حداکثر (۷۵) هفتاد و پنج سال تمام؛
۲- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن؛
۳- ممنوعیت ثبت درخواست توسط اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند؛
۴- ممنوعیت ثبت درخواست توسط اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند؛
۵- ممنوعیت ثبت درخواست برای افرادی که تابعیت ایرانی کسب نمودهاند.
نکات قابل توجه:
۱- همه جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه را دارند و فرزندان شهدا، از یک مقطع تحصیلی بالاتر جهت ثبتنام برخوردار هستند.
۲- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی جهت ثبتنام محاسبه میشود.