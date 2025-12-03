سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) اعلام کرد: قرار است قرعه کشی جام جهانی فوتبال جمعه شب و به صورت زنده از شبکه سوم سیما پخش شود.

سیاح طاهری، معاون کاربران و تنظیم گران اجتماعی ساترا در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است مانند ادوار گذشته، مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی فوتبال جمعه شب و به صورت زنده از شبکه سوم سیما برای علاقمندان به فوتبال پخش شود.

وی افزود: تمام سایت‌های خبری که می خواهند این مراسم را به صورت زنده پخش کنند نیز باید درخواست آی فریم خود را به ما بدهند تا مجوز پخش این مراسم مهم فوتبالی برای آنها صادر شود که این مهم از صبح امروز، چهارشنبه (۱۲ آذر) رسما آغاز شده است، البته سایت‌های خبری که این درخواست را نداشته باشند قطعا مجوز پخش نخواهند داشت.

مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال ساعت ۲۰:۳۰ جمعه ۱۴ آذر خواهد بود.