رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد دو نفر از اتباع خارجی به اتهام قتل به کشورشان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ نقی محمودی رئیس پلیس بینالملل فراجا اظهارداشت: براساس اعلام مرجع قضائی، دو نفر از اتباع خارجی متهم به قتل، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: متهمان، پس از ربایش و قتل فردی در یکی از کشورهای همسایه، متواری و ابتدا یکی از افراد بصورت قانونی و سپس متهم دوم بصورت غیرمجاز وارد کشورمان ایران میشوند.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: با استفاده از ظرفیتهای سازمان اینترپل و هماهنگیهای لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، ضمن دریافت اعلان قرمز این دو متهم از طریق سازمان جهانی اینترپل، شناسایی محل اختفاء این اشخاص به صورت ویژه در کشورمان در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ محمودی در ادامه افزود: برابر پیگیریهای مستمر و اقدامات فنی و پلیسی به عمل آمده، متهمان در مخفیگاهی شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ نقی محمودی با اشاره به تلاشهای بی وقفه صورت گرفته در پلیس بینالملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بینالمللی در نهایت با بهرهگیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمان شناسایی شده، در معیت عوامل انتظامی به کشورشان مسترد و تحویل مراجع مربوطه شدند.