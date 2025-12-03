به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی در جلسه شورای مدیران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی‌نژاد نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رییس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: ۲ هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در این استان وجود دارد که هم اکنون همه آم‌ها دارای تهیه طرح هادی است و یک هزار و ۳۲۲ روستا بالغ بر ۶۱ درصد شاهد اجرای طرح هادی هستند.

علیرضا مقدم اظهار کرد: البته یک هزار و ۶۵ روستا صرفا در طی ۲۱ ماه اخیر انجام شده که اقدامی بی سابقه در استان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آسفالت ریزی معابر روستایی با استفاده از قیر یارانه‌ای ادامه داد: در زمینه استفاده از قیر نیز امسال به میزان ۹ میلیون مترمربع در سطح استان عملیاتی شده که از این میزان، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع آن بالغ بر ۳۵ درصد در ۲۱ ماه اخیر بوده است.

مقدم در خصوص سند‌های مسکونی روستایی افزود: تاکنون حدود ۲۰۳ هزار جلد سند مالکیت بالغ بر ۸۱ درصد در یک هزار و ۹۷۳ روستا اعطا شده است.

وی با بیان اینکه ۳۷ درصد واحد‌های روستایی مقاوم سازی شده‌اند افزود: تاکنون ۱۳۰ هزار و ۷۳۶ متقاضی به بانک معرفی شده که از این تعداد با همکاری مردم، ۹۳ هزار و ۴۲۱ واحد مقاوم سازی شده‌اند.