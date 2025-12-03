نشست اعضای شورای اتحادیه بینالمجالس جهانی با قالیباف
اعضای شورای اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) طی جلسهای با رئیس قوه مقننه، گزارش عملکرد یک ساله خود را ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، اعضای شورای اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴) با آقای محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه دیدار و گفتوگو کردند.
منوچهر متکی رئیس شورای اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) در این جلسه گزارشی از عملکرد یکساله این شورا در جریان حضور در نشستهای بین المللی ارائه کرد.
همچنین وی برنامههای چشمانداز پیشروی این شورا تا پایان دوره را تبیین و بر ضرورت هم افزایی با هدف دستیابی به اهداف کلان دیپلماسی تأکید کرد.