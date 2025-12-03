پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: از ۱۴ هزار متقاضی زمین جوانی جمعیت در استان، تنها ۳۰۰ نفر زمین دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عزیزی در ستاد ساماندهی امور جوانان استان همدان افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ قطعه زمین از اراضی تحویلشده به بنیاد مسکن آماده واگذاری شده، در حالی که تعداد ثبتنامکنندگان به ۱۴ هزار نفر میرسد و تنها ۳۰۰۰ نفر تأیید نهایی شدهاند.
او با اشاره به اینکه شهر همدان به دلیل قرار نگرفتن در شمول قانون امکان واگذاری زمین ندارد، تأکید کرد: در سایر شهرهای استان نیز با کمبود زمین روبهرو هستیم و فرآیند الحاق اراضی و اصلاح محدودهها در ۱۱۵ نقطه در حال انجام است.
عزیزی با اشاره به بررسی اطلاعات ثبتنامکنندگان از طریق سامانهها گفت: از ۱۴ هزار و ۶۷۹ متقاضی، تنها ۵۰۸۱ نفر ساکن واقعی محل اعلامشده تشخیص داده شدند و ۹ هزار و ۳۰۰ نفر تطابق لازم را نداشتند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان تصریح کرد: برای شهر همدان ۲ هزار و ۹۰۰ متقاضی وجود دارد که برای بخشی از آنان در شهر قهاوند ۱۵۴ قطعه زمین تخصیص یافته است، بخشی از متقاضیان این اراضی را پذیرفتند، برخی درخواست فروش داشتند و تعدادی نیز به دلیل غیرهمسو بودن با محل سکونت انصراف دادند.
عزیزی مجموع واگذاریهای قطعی استان را حدود ۳۰۰ مورد اعلام کرد و گفت: در روستاها نیز بنیاد مسکن حدود ۱۰ هزار و ۹۵۰ واحد زمین تعریف کرده که باید مشخص شود چه میزان از این اراضی قابل اختصاص به مشمولان قانون جوانی جمعیت است.
به گفته مدیرکل ثبت احوال استان همدان هم، در هشتماهه سال جاری در مجموع ۱۲ هزار و ۶۹۴ تولد در استان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هفت و نیم درصد کاهش داشته است.
معاون سیاسی استاندار همدان نیز در این نشست خواستار فعالسازی ستادهای شهرستانی، دعوت از جوانان در جلسات، تقویت تشکلهای حوزه جوانان، و گسترش رویدادهای فرهنگی و ورزشی در همه شهرستانهای استان شد و افزود: برنامهها نباید تنها در شهر همدان متمرکز باشد بلکه همه شهرستانها باید از رویدادهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی بهرهمند شوند.
حمزه امرایی در ادامه بر بهرهگیری از ظرفیت خیرین مسکنساز، بررسی مصوبات جلسات گذشته و لزوم اجرای عملی مصوبات ستاد ساماندهی جوانان تأکید کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان هم از اجرای طرح مهتا برای آموزش حرفه به سربازان با هدف اشتغالزایی خبر داد: