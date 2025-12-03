پخش زنده
مراسم تکریم ملی و الگوسازی زنده یاد دکتر آذراندامی بانوی دانشمند گیلانی صبح امروز در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، استاندار گیلان صبح امروز در مراسم تکریم و الگو سازی زنده یاد دکتر آذراندامی که در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد، با اشاره به جایگاه برجسته بانوان گیلانی در تاریخ علم و آموزش کشور، گفت: بانوان گیلانی در عرصه علمی جزو برترینها در کشور و حتی جهان بوده و در تاریخ همواره از آنان به نیکی یاد میشود.
هادی حق شناس با تأکید بر نقش تاریخی بانوان گیلانی در توسعه آموزش و پرورش، گفت: نخستین مدارس دخترانه در گیلان توسط بانوان نیکوکار در سال ۱۲۸۵ تأسیس شد و این مدرسهها زمینهساز تربیت نسلی از زنان دانشمند و تأثیرگذار در ایران و جهان شد، از جمله فارغالتحصیلان این مدارس، بانوانی بودند که با حضور در دانشگاهها، دستاوردهای علمی بزرگی را برای ایران و جهان رقم زدند.
وی با بیان اینکه تجربههای تاریخی باید چراغ راه آینده باشد، تصریح کرد: نسل جدید دانشجویان و زنان گیلانی، با الهام از پیشگامانی مانند دکتر اندامی، توانایی دارند در عرصههای علمی و پژوهشی نهتنها برای استان بلکه برای کشور و جهان اثرگذار باشند.
استاندار نقش بانوان گیلانی در توسعه علمی کشور در حوزههای مختلف را بسیار مهم برشمرد و گفت: افتخارات امثال دکتر آذراندامی نشاندهنده ظرفیت بالای گیلان در تربیت نخبگان علمی و آموزشی است و باید با نگاه جدی به گذشته، مسیر آینده را نیز ترسیم کنیم.
هادی حق شناس با تأکید بر لزوم توجه به تاریخچه غنی آموزشی و علمی در این استان گفت: با توجه به تاریخچه غنی آموزشی و علمی گیلان، انتظار میرود نسل جدید بانوان گیلانی همچنان در میدان علم، پژوهش و نوآوری بدرخشند و دستاوردهای جهانی برای ایران و بشریت خلق کنند.
رئیس دانشگاه گیلان نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت سازی برای پاسداشت نخبگان گفت: زنان گیلانی در طول تاریخ در همه بخشهای جامعه نقش پر رنگ و کلیدی داشتند و خانم آذر اندامی به عنوان یک نمونه از بانوان موفق گیلانی خدمات ارزندهای برای ایران و جهان انجام دادند که به پاسداشت زحماتش اتحادیه بین المللی ستاره شناسی، حفرهای در سیاره ناهید به نامش نامگذاری کرد.
دکتر علی باستی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از دانشجویان دانشگاه گیلان بانوان هستند، افزود: در دانشگاه گیلان نخبگان زیادی داریم که باید با قدر شناسی و استفاده از توانمندی هایشان برای ارتقا ظرفیت علمی و خدمت به بشریت استفاده کرد.
دکتر شیرینی رئیس بنیاد نخبگان گیلان نیز در این مراسم با اشاره به برنامهها و اهداف بنیاد ملی نخبگان گفت: توجه به شخصیت و اثر بخشی در کنار توانمند سازی، تکریم و الگوسازی را در بنیاد ملی نخبگان دنبال میکنیم.
در این مراسم پیام دکتر زهرا بهروزآذر معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری و ارج نامه بنیاد ملی نخبگان قرائت شد.
سخنرانی برخی اساتید و دکتر مهدی روحانی مدیر روابط عمومی، رئیس بخش باکتری شناسی و رئیس آزمایشگاه مرجع کشوری سیاه سرفه و دیفتری و اجرای موسیقی از دیگر بخشهای این مراسم بود.
همچنین در این مراسم از کتاب زندگینامه دکتر آذر اندامی رونمایی و از چهار نفر از بانوان منتخب گیلان نیز تجلیل شد.
دکتر آذر اندامی سال ۱۳۰۵ در محله ساغری سازان رشت متولد شد و در ۲۸ مرداد سال ۱۳۶۳ به دلیل بیماری آمبولی ریه دار فانی را وداع گفت و در قطعه ۱۸ بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
این پزشک گیلانی در دوران عمر خود خدمات ویژهای به علم و بهداشت عمومی ایران ارائه داد و نه تنها به ایجاد واکسنی مؤثر برای بیماری وبا کمک کرد، بلکه دانشجویان زیادی را آموزش داد.
اتحادیه بین المللی ستاره شناسی به پاس کارهای علمی دکتر آذر اندامی در سال ۱۹۹۲ میلادی، حفرهای به قطر ۳۰ کیلومتر در طول جغرافیایی ۲۶ درجه و ۵۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۱۷ درجه و ۴۵ دقیقه با قلهای مرکزی در جنوب سیاره ناهید را به نام آذراندامی نامگذاری کرد.