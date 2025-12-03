به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رییس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سفر به آذربایجان غربی و شورای اداری این استان گفت: آموزش، مطالعه و تدوین مقاله در کنار برگزاری کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید برجسته یکی از محور‌های اصلی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و در این راستا باید متناسب با دانش روز حرکت کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی‌نژاد افزود: جوان سازی با محوریت الگو سازی و آموزش مدیران جدید باید مدنظر مدیران کل استان‌ها باشد چراکه این نهاد انقلابی در مسیر توسعه روستایی و عدالت محوری در مناطق محروم عمل می‌کند.

خدمت به بافت‌های فرسوده کشور برای نوسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی و اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی معابر روستایی بسیار کار بزرگی است چراکه ایجاد توزان خدمت محور اصولی آن شده و خدمات امروز مزد تلاش شبانه روزی همه همکاران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح کشور است که این اقدام در آذربایجان غربی نیز با گستره روستایی بیشتر، جلوه متناسبی دارد.

وی با تاکید بر انسجام میان مدیران و همکاران بنیاد مسکن افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کنار حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) وظیفه ذاتی جهادی و انقلابی دارد بنابراین انسجام میان مدیران و کارکنان باید در اولویت ذهنی قرار گیرد که همین موضوع سبب برکت امور و پیشرفت متوزان با قدرت تحلیلی بیشتری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی‌نژاد با تاکید بر گستره خدمت در آذربایجان غربی گفت: وجود ۲ هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در این استان نشان از نیاز روستا‌های این استان به وظیفه ذاتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و امروز این نهاد با وجود ۲۸۱ همکار استانی نقش بسزایی در ایجاد عدالت محوری و ارائه خدمت بی منت دارند که از همکاران که در این زمینه تلاش می‌کنند قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به نقش ماشین آلات نیز گفت: ناوگان ماشین آلات باید به سمت توسعه‌ای حرکت کند و شاخص آینده نگری باید در تمامی امور این ناوگان با تدابیر ویژه ترسیم شود.