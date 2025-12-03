همکاری شیلات و گمرک برای جلوگیری از ورود ادوات غیرمجاز صید
مدیرکل شیلات استان بوشهر از اجرای یک طرح مهم نظارتی با هدف پیشگیری از ورود ادوات صیادی غیرمجاز با همکاری گمرکات بوشهر خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عقیل امینی با تشریح جزئیات نشست مشترک با علی سلیمانی ناظر گمرکات استان از اجرای یک طرح مهم نظارتی در مبادی ورودی گمرکات استان خبر داد؛ طرحی که هدف اصلی آن پیشگیری از ورود ادوات صیادی ممنوعه و غیرمجاز و حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزی است.
وی در این نشست که بیژن ساسانیپور معاون صید و بنادر ماهیگیری نیز حضور داشت با تاکید بر ضرورت تقویت نظارتهای فنی، بیان کرد: مطابق تصمیم اتخاذ شده، از این پس هرگونه ورود ادوات صیادی از گمرکات استان، پیش از فرآیند ترخیص باید به تأیید کارشناسان شیلات برسد. این روند جدید، اجازه میدهد ادوات غیرمجاز یا ممنوعه در همان مرحله اولیه شناسایی و از ورود آنها به چرخه صید جلوگیری شود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر اجرای این تصمیم را یک اقدام اساسی در مدیریت پایدار منابع دریایی و حمایت از صیادان قانونمند دانست و افزود: این طرح نقش بسزایی در جلوگیری از ورود ادوات ممنوعه صید همچون تورهای مخرب، ابزارهای غیرمتعارف و تجهیزات تهدیدکننده زیستبوم دریایی دارد. ورود چنین ادواتی در سالهای اخیر خسارتهای جدی به ذخایر آبزی و معیشت صیادان محلی وارد کرده بود.
وی همچنین با اشاره به همکاری نزدیک بین شیلات و گمرکات استان، گفت: این دستور با موافقت و همراهی ناظر گمرکات صادر شده و در روزهای آینده بهطور رسمی به تمامی گمرکات استان ابلاغ و اجرا خواهد شد.
امینی تصریح کرد: هماهنگی این دو دستگاه میتواند نقطهعطفی در ارتقای مدیریت نظارتی و جلوگیری از تخلفهای صیادی باشد.
وی اظهار کرد: شیلات استان بوشهر با جدیت و حساسیت بالا این موضوع را دنبال خواهد کرد و این نظارتها در صورت نیاز با آموزش کارشناسان و بهروزرسانی تجهیزات کنترل، تقویت میشود.
امینی در پایان تاکید کرد که اجرای این تصمیم، در کنار افزایش آگاهی صیادان و تشدید برخورد با تخلفها، میتواند راه را برای صید پایدار، حفظ ذخایر آبزی و حمایت از جامعه صیادی استان هموارتر کند.